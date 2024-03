Le processeur ARM Apple M3 a été dévoilé en fin d'année 2023 avec les MacBook Pro 14 et 16 comme premières machines équipées (avec les variantes M3 Pro et M3 Max) avec l'iMac M3 pour les ordinateurs de bureau, suivies depuis peu par les MacBook Air 13 et 15.

La puce M3 est la première du marché (après le SoC mobile Apple A17 Pro des iPhone) à exploiter une gravure en 3 nm, donnant un temps d'avance à la firme de Cupertino sur le reste du marché.

Apple déjà au travail sur le MacBook Pro M4

Alors que la série M3 devrait s'étendre à de nouveaux produits ces prochains mois, le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, indique que les travaux sur le MacBook Pro avec puce Apple M4 de prochaine génération ont déjà commencé.

MacBook Pro M3

Etant donné qu'il reste une bonne partie de la gamme à faire passer en Apple M3, l'arrivée de cette nouvelle puce ARM n'est pas attendue en principe avant 2025 mais il se murmure déjà qu'elle reposerait sur le prochain processeur mobile Apple A18 qui doit équiper l'ensemble de la gamme iPhone 16 (standard et Pro) cette année.

Rendu supposé des iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max

La puce Apple M4 devrait proposer elle aussi une gravure en 3 nm mais potentiellement dans une version optimisée chez TSMC par rapport à M3. Les caractéristiques ne sont pas encore connues mais l'hypothèse la plus probable est qu'il profitera d'une puce NPU (Neural Processing Unit) beaucoup plus développée pour gérer les capacités d'intelligence artificielle.

L'intelligence artificielle, un domaine qu'Apple ne doit plus négliger

Apple doit mettre l'accent sur cet aspect avec ses prochaines générations de produits alors que la firme est de plus en plus vue comme en retard par rapport à la concurrence qui a déjà commencé à déployer des solutions d'IA générative embarquée.

Tant iOS 18 et que macOS 15 devraient donc voir arriver l'IA à tous les niveaux pour épauler les tâches quotidiennes et adapter les fonctionnement des appareils plus finement aux habitudes des utilisateurs.