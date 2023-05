Le MacBook Air est un produit emblématique d'Apple et le fer de lance de la stratégie Apple Silicon. Avec le MacBook Pro 13, il a été le premier à migrer d'un processeur x86 à une puce ARM maison qui s'est répandue depuis dans presque toutes les catégories de produits de la firme.

Depuis plusieurs mois, il se murmure que le modèle 13 pouces habituel pourrait bientôt connaître une nouvelle déclinaison. Offrant les mêmes performances, elle se distinguerait par son plus grand écran passant à une diagonale de 15 pouces.

Ce MacBook Air 15 jouerait ainsi l'intermédiaire entre les MacBook compacts de 13 pouces et les MacBook Pro 14 et 16 plus onéreux. Dernièrement, les rumeurs se sont enchaînées pour prédire un lancement printanier, tandis que la production aurait déjà débuté, signe d'une officialisation à court terme.

Ca se confirme pour le WWDC

Mais à défaut d'un événement dédié durant le printemps, c'est finalement bien pour l'événement développeur WWDC 2023 du mois de juin qu'Apple fera les présentations.

Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, l'affirme dans sa newsletter Power On en indiquant qu'il sera l'une des annonces aux côtés de la présentation de iOS 17 et macOS 14, mais aussi du premier casque de réalité mixte de la firme à la pomme durant la keynote d'introduction de l'événement le 5 juin.

Toujours en Apple M2

Cette première déclinaison du MacBook Air en version 15 pouces devrait conserver une puce ARM Apple M2, comme le modèle 13 pouces initialement présentée lors du même événement en juin 2022.

Malgré sa diagonale étendue, l'affichage du MacBook Air 15 sera similaire avec une encoche logeant la caméra FaceTime 1080p et le design général restera le même. On retrouvera la prise d'alimentation magnétique MagSafe et plusieurs ports USB-C compatibles Thunderbolt 3.

Le clavier sera toujours de type Magic Keyboard avec la reconnaissance d'empreintes Touch ID et accompagné d'un trackpad Force Touch. Reste maintenant à en connaître le prix.