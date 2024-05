La présentation des tablettes tactiles iPad Pro attendue plus tard ce jour sera-t-elle aussi l'occasion d'annoncer un nouveau processeur Apple M4 ? La question reste posée alors que l'annonce de la puce M3 date de moins d'un an mais la prochaine génération devrait profiter d'un certain nombre d'optimisations.

Apple a été la première à bénéficier du procédé de gravure en 3 nm du fondeur taiwanais TSMC et s'est réservé la totalité de la production issue de la production dite en N3B pour ses puces Apple A17 et Apple M3.

Apple M4, toujours en 3 nm mais avec un procédé optimisé

Le fondeur généralisera la disponibilité de sa technique de gravure en l'améliorant avec le procédé N3E, notamment au niveau du rendement. Cette technique sera utilisée pour les premières puces gravées en 3 nm chez Android mais aussi pour la future puce Apple M4, affirme la publication China Times.

Outre l'amélioration de rendement, le procédé produira des puces un peu plus performantes et optimisée sur leur consommation d'énergie, la technique étant mieux maîtrisée.

Comme les générations précédentes, le processeur M4 devrait être décliné en plusieurs variantes. A côté de la version standard, nom de code Donan, des variations ont été repérées avec Brava (M4 Pro / M4 Max) et Hidra (M4 Ultra ?) qui seront potentiellement dévoilées plus tard avec le lancement de nouveaux équipements, des MacBook Pro à un Mac Pro renouvelé.

Une évolution douce de la puce M3, de l'IA en plus ?

Si la puce M4 est effectivement lancée dès à présent, elle pourrait rester très proche de l'actuelle puce M3 plutôt que de constituer un véritable saut générationnel. L'approche la plus logique serait que seule la partie dédiée à l'intelligence artificielle soit franchement améliorée pour accueillir une IA générative embarquée et pousser les avantages de l'intelligence artificielle dans tous les appareils de la marque.

La réponse à une partie de ces interrogations et supputations sera peut-être donnée dans quelques heures avec l'arrivée de nouvelles tablettes tactiles iPad Pro dont la grande nouveauté, au-delà de la puce Apple M4, sera le passage à un affichage OLED.