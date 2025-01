Dans sa nouvelle génération de processeurs Apple M4 gravés en 3 nm, la firme californienne a déjà dévoilé les variantes Apple M4, Apple M4 Pro et Apple M4 Max qui commencent à équiper ses iPad Pro, MacBook Pro et Mac / Mac Mini.

Elle doit plus tard dans l'année mettre à jour ses machines plus puissantes Mac Studio et Mac Pro qui n'ont pas été mis à jour depuis les versions M2 Ultra. Ce sera l'occasion de dévoiler une puce très puissante Apple M4 Ultra mais la stratégie de mise à jour matérielle devrait évoluer dans le même temps.

Des Mac Studio et Mac Pro trop proches

Avec un Mac Studio et un Mac Pro équipés des mêmes puces M2 Ultra, il était tentant de privilégier le premier par rapport aux second au vu de la différence de prix de plusieurs milliers d'euros.

Certes, le Mac Pro a certains atouts spécifiques en terme de puissance de calcul mais la version la plus performante du Mac Studio s'en rapproche beaucoup pour un peu plus de la moitié du prix du Mac Pro.

Pour ne pas refaire la même erreur, la firme reverrait sa façon de procéder pour les prochaines générations. Si le Mac Studio devrait profiter d'une puce Apple M4 Ultra complétant la gamme des puces ARM Apple M4, le Mac Pro aurait droit à une plate-forme matérielle spécifique.

Un processeur Hidra encore plus puissant que l'Apple M4 Ultra ?

Connue sous le nom de code Hidra, longtemps associée à la puce Apple M4 Ultra, elle serait en fait un processeur distinct encore plus puissant en jouant sur le nombre de coeurs CPU et GPU, c'est à dire au-delà des 32 coeurs CPU et des 80 coeurs GPU attendus dans la puce M4 Ultra.

Leur nombre au sein de la puce Hidra n'est pas encore connu mais cela apportera sans doute un niveau supérieur de performances qui permettra au Mac Pro de se détacher plus clairement du Mac Studio et redonner de l'intérêt à la station de travail en tant que matériel le plus puissant de la gamme Apple.

L'existence de cette puce Hidra spécifique au Mac Pro reste encore à confirmer et il reste à voir quelle conséquence elle aura sur le prix de la machine