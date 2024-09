L'entrée dans le mois de septembre prépare l'arrivée chez Apple de la nouvelle gamme iPhone 16 avec un événement " It's Glowtime " calé le 9 du mois mais aussi la mise en service de iOS 18, préparant également l'arrivée d'Apple Intelligence un peu plus tard, au moins aux Etats-Unis.

La présentation dévoilera aussi une nouvelle série de montres connectées Apple Watch Series 10 dont ce sera le dixième anniversaire, avec peut-être une surprise pour fêter cette présence dominante sur le segment malgré les efforts de la concurrence.

D'autres produits comme les AirPods 4 ou une tablette iPad Mini 7 pourraient faire leur apparition durant cet événement...qui ne serait pas le seul avant la fin de l'année.

Les machines avec Apple M4 en novembre ?

Une autre présentation est attendue pour dévoiler cette fois les premiers produits utilisant la puce Apple M4 dévoilée en mars dernier et dont seules les tablettes iPad Pro profitent jusqu'à maintenant.

La firme de Cupertino avait dévoilé la puce M3 et une série MacBook Pro dotée de puces M3, M3 Pro et M3 Max le 30 octobre 2023 lors d'un événement Scary Fast, ce qui rendait difficile le lancement d'une nouvelle série quelques mois plus tard seulement.

La logique veut donc qu'elle laisse passer une année environ avant de présenter ses MacBook Pro M4 et le site MacRumors affirme d'après ses sources qu'un événement dédié est programmé pour le mois de novembre 2024.

MacBook Pro M4, iMac et Mac Mini

C'est sans doute là que l'on découvrira un MacBook Pro 14 M4, un MacBook Pro 16 M4 mais aussi un iMac mis à jour pour accueillir la nouvelle puce. Ces machines, qui seraient déjà en production, changeront peu de style mais pourraient être lancées avec 16 Go de RAM minimum pour assurer le fonctionnement de l'IA générative d'Apple Intelligence.

Cet événement du mois de novembre devrait aussi permettre de découvrir un nouveau Mac Mini M4 qui sera pour sa part transformé pour réduire son encombrement, que l'on prédit proche de celui de l'Apple TV, en un peu plus haut.

Apple aura donc sans doute encore beaucoup de choses à montrer avant la fin de l'année et l'on anticipe déjà pour début 2025 l'arrivée d'un iPhone SE 4 profondément remanié ainsi que les MacBook Air 13 et 15 M4 qui n'ouvrent désormais plus la nouvelle génération de puces ARM de la stratégie Apple Silicon.