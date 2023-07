Le MacBook Air, déjà à la pointe de la stratégie Apple Silicon depuis 2020 en étant le premier à embarquer les puces ARM Apple M1 et M2, a connu une évolution lors de l'événement WWDC 2023 début juin.

La machine, habituellement proposée en 13 pouces, a fait l'objet d'une déclinaison dotée d'un affichage plus grand, passant à 15 pouces. Tout en conservant la puce Apple M2, le nouveau modèle vient ainsi compléter la gamme des MacBook abordables et l'équilibrer par rapport aux MacBook Pro déclinés en 13, 14 et 16 pouces.

Le MacBook Air 15 vient donc combler un vide en proposant une alternative à moindre coût ne nécessitant pas de débourser les plus de 2000 euros des versions Pro.

Un démarrage faible ?

Sur le papier, l'idée est cohérente mais a-t-elle été bien accueillie par le public ? Le site Digitimes se fait l'écho de bruits de couloir à ce sujet dans les chaînes d'approvisionnement.

Selon ses sources, le MacBook Air 15 ferait l'objet d'une demande plus faible qu'attendue. Elle serait même 50% plus faible que les estimations pour le mois de juillet, dans un contexte plus général de baisse des ventes d'ordinateurs et en particulier de PC portables.

L'histoire ne dit pas si les fournisseurs d'Apple s'attendaient à mieux et si les volumes correspondent en fait à ce que prévoyait Apple mais certains partenaires réviseraient déjà à la baisse leurs commandes de MacBook Air 15.

Ce ne serait pas la première fois qu'Apple ne parvient pas à concrétiser une initiative de diversification de ses gammes. Dans l'histoire récente, les iPhone Mini n'ont pas trouvé leur public, tandis que l'iPhone 14 Plus dans la gamme la plus récente ne semble pas faire beaucoup mieux.

La puce M3 pour un MacBook Pro 13 ?

Il reste à voir si la firme fera un commentaire sur ce point lors de la prochaine présentation de ses résultats financiers (c'est peu probable) ou s'il sera possible de tirer quelques conclusions des chiffres très globaux fournis à cette occasion.

La prochaine génération de puce Apple M3, censée être gravée en 3 nm chez TSMC, pourrait être lancée en fin d'année avec cette fois le MacBook Pro 13 comme principal support, ce qui devrait lui assurer une certaine progression des performances par rapport à la puce Apple M2 gravée en 5 nm, même si la technologie de transistor repose toujours sur du FinFET.