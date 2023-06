Le MacBook Air constitue le produit d'appel en matière de Mac portable chez Apple et la machine a même été aux avant-postes de la stratégie Apple Silicon en accueillant la première une puce Apple M1 en 2020 puis la puce M2 en 2022.

Avec son affichage 13 pouces, elle constitue une solution pratique et mobile avec l'avantage du nouveau design ultrafin et du fonctionnement en silence apporté par la puce ARM.

Mais pour profiter d'une dalle plus grande, il fallait jusque-là forcément passer par un MacBook Pro 14 ou 16 pouces, bien plus onéreux. La rumeur d'un MacBook Air doté d'un affichage plus imposant qui ferait la jonction avec les MacBook Pro tout en restant sur un tarif plus doux ne date pas d'hier et elle vient de se concrétiser avec une annonce durant la keynote d'ouverture du WWDC 2023.

MacBook Air 15, un ajout bienvenu ?

Apple ajoute donc à sa gamme un MacBook Air doté d'un affichage 15 pouces reprenant par ailleurs la force du design affiné du modèle 13 pouces et ses principales fonctionnalités.

Il profite d'un affichage Liquid Retina de 15,3 pouces, toujours avec dalle LED mais qui passe en 2880 x 1664 pixels, avec une luminosité de 500 nits. On retrouve l'encoche pour la caméra FaceTime.

Le châssis mesure 11,5 mm d'épaisseur et offre un poids de 1,51 Kg, légèrement supérieur à celui du MacBook Air 13. A bord, c'est la puce Apple M2 armée de 8 coeurs CPU et 10 coeurs GPU (comme la version 13 pouces) qui apporte comme prévu ses performances au MacBook Air 15, avec 8 à 24 Go de RAM et 256 Go à 2 To de stockage selon les configurations.

Malgré les dimensions plus généreuses, la connectique reste la même avec deux ports Thunderbolt / USB4 et un connecteur d'alimentation magnétique MagSafe 3, ainsi qu'une prise casque, tandis que l'autonomie annoncée est toujours de 18 heures.

Un tarif équilibré dans la gamme Apple

A ceci s'ajoutent les connectivités sans fil WiFi 6 et Bluetooth 5.3. Pas encore de WiFi 6E et encore moins de WiFi 7 pour ce nouveau modèle. Le MacBook Air 15 profite du même clavier Magic Keyboard rétroéclairé avec Touch ID et Trackpad Force Touch, ce qui laisse en amont du clavier un vaste espace.

Le MacBook Air 15 démarre à 1599 euros, ce qui conduit Apple dans le même temps à abaisser le prix de son MacBook Air 13 M2 à 1299 euros (et 1199 euros pour la version M1, toujours au catalogue).

Il se situe ainsi au même niveau de prix que le MacBook Air Pro 13 mais constitue un nouveau palier avant les 2400 euros minimum pour un MacBook Pro 14, certes avec puce M2 Pro. Le MacBook Air 15 sera commercialisé à partir du 13 juin 2023.