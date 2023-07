Le grand virage vers l'architecture ARM est bien avancé chez Apple et l'événement WWDC 2023 début juin a comblé les derniers trous dans la gamme avec le lancement d'un Mac Pro utilisant une puce Apple M2 Ultra.

M2...et non M3, et tant pis pour les observateurs qui espéraient entendre parler de la puce de nouvelle génération. Apple n'a rien dit à son sujet, préférant concentrer ses annonces sur d'autres produits utilisant différentes déclinaisons de la puce actuelle.

Alors que TSMC est en capacité de produire des puces gravées en 3 nm depuis fin 2022, cette fameuse puce Apple M3 semble se faire désirer, même si la firme à la pomme tend à observer un cycle de deux ans entre deux générations.

La puce Apple M3 présentée avant la fin de l'année ?

La puce M2 ayant été dévoilée en 2022, M3 ne serait lancée qu'en 2024...ou un peu plus tôt, selon des informations du journaliste de Bloomberg Mark Gurman. Ce dernier affirme en effet qu'un premier appareil doté d'une puce Apple M3 pourrait être annoncé lors d'un événement au mois d'octobre 2023.

Ce serait sans grande surprise un nouveau MacBook Air M3, cette gamme ayant toujours servi de point de départ pour les nouvelles puces ARM du géant californien. On retrouverait ainsi un MacBook Air 13 et un MacBook Pro 13 pour amorcer la nouvelle génération.

Cela laisserait un peu de temps pour préparer des MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 avec des variantes M3 Pro et M3 Max vers début 2024, après les versions M2 Pro et M2 Max lancées en début d'année.

Apple maîtresse du temps

En profitant de son partenariat privilégié avec le fondeur taiwanais TSMC et en ayant la main sur la production de puces gravées en 3 nm, Apple peut sans doute imposer son propre tempo et empêcher la concurrence de lancer des puces gravées en 3 nm en amont.

On peut toujours s'attendre à une amélioration des performances et de la consommation d'énergie par rapport aux puces actuelles gravées en 5 nm mais le maintien de l'utilisation de transistors FinFET devraient limiter la progression des performances, en attendant un passage au 2 nm qui verra arriver une nouvelle technologie de transistors GAA chez TSMC, plus à même de profiter de cette finesse de gravure et que Samsung exploite déjà pour sa propre technique de gravure en 3 nm.