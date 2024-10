La semaine est propice aux annonces de nouveaux produits Apple dotés du processeur M4 et de ses variantes M4 Pro / M4 Max avec notamment l'arrivée des Mac Mini M4 et MacBook Pro M4 attendus depuis des mois.

Cela n'empêche pas la firme de procéder également à un changement bienvenu pour ses MacBook Air. Il n'est pas encore question pour eux d'intégrer le nouveau processeur ARM (ce sera fait au printemps prochain) mais plutôt de faire évoluer sa configuration.

Les MacBook Air désormais en 16 Go de RAM

Apple annonce ainsi que les MacBook Air M2 13 pouces et les MacBook Air M3 13 et 15 pouces seront désormais commercialisés avec 16 Go de RAM minimum, au lieu de 8 Go jusqu'à présent.

La mise en service de l'environnement Apple Intelligence apportant des fonctionnalités d'intelligence artificielle n'y est sans doute pas étrangère mais cela répond également à la critique régulière d'une quantité de mémoire un peu juste sur ces machines dans leur configuration de base.

Apple Intelligence peut fonctionner sur les puces Apple Mx avec 8 Go de RAM mais la firme de Cupertino veut sans laisser des possibilités d'évolution vers des fonctions IA avancées sans trop contraindre le fonctionnement des MacBook Air.

IA, es-tu là ?

Avec cette modification, Apple fait passer l'ensemble de ses Mac et MacBook à 16 Go de RAM minimum et, dans le cas des MacBook Air, cela se fera sans changement de tarif.

Les modèles avec 16 Go de RAM seront ainsi toujours proposés à partir de 1199 € ou 1079 € en tarif Education. Aucune autre modification de la configuration n'est apportée et il s'agit bien là d'une homogénéisation des gammes.