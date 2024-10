Après l'iMac avec puce M4 (préalablement inaugurée dans l'iPad Pro), puis le Mac mini avec puce M4 ou M4 Max du côté de ses ordinateurs de bureau, Apple fait passer son ordinateur portable MacBook Pro à la puce M4, M4 Pro ou encore M4 Max qui lui est propre.

Les puces M4 Pro et M4 Max sont l'occasion d'introduire le Thunderbolt 5 pour un transfert de données de jusqu'à 120 Gbit/s. Elles augmentent de manière notable la bande passante de mémoire unifiée qui peut atteindre 273 Gbit/s avec M4 Pro (jusqu'à 64 Go de mémoire) et 546 Gbit/s avec M4 Max (jusqu'à 128 Go de mémoire).

Dans le plus haut du panier, la puce M4 Max dispose d'une configuration CPU 16 cœurs (12 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique), GPU 40 cœurs et Neural Engine 16 cœurs. Selon Apple, il s'agit de la puce la plus puissante sur un ordinateur portable pro et bien au-delà de sa conception pensée pour Apple Intelligence.

Un écran un peu amélioré

D'une autonomie de batterie de jusqu'à 24 heures, le MacBook Pro avec ses puces M4 est promis pour délivrer le même niveau de performances, qu'il soit branché sur secteur ou sur batterie.

L'écran XDR est amélioré avec une luminosité de contenu SDR de jusqu'à 1 000 cd/m², tandis que le contenu HDR bénéficie toujours d'une luminosité en pic de 1 600 cd/m². Pour mieux réduire les reflets, un nouvel écran nano-texturé est en option.

Le MacBook Pro est équipé d'un système audio à six haut-parleurs, d'une webcam 12 mégapixels avec fonctionnalité Center Stage (maintenir chaque personne au centre du cadre lors d'un appel vidéo) et prise en charge Desk View (montrer simultanément l'utilisateur et une vue du bureau lors des appels vidéo).

À noter que le MacBook Pro 14 pouces avec M4 dispose par défaut de 16 Go de mémoire, soit le double de la précédente génération. En rappelant que le minimum requis pour Apple Intelligence est de 8 Go. Pour le MacBook Pro 16 pouces, il s'agit de 24 Go de mémoire par défaut.

Prix et disponibilité

Le nouveau MacBook Pro est d'ores et déjà en précommande pour une disponibilité le 8 novembre prochain. Le MacBook Pro 14 pouces avec puce M4 débute à 1 899 € et le MacBook Pro 14 pouces avec puce M4 Pro à 2 399 €. Pour le MacBook Pro 16 pouces avec M4 Pro, c'est un prix de départ de 2 899 €.

Avec puce M4 Max, le prix de départ est de 3 799 € pour le MacBook Pro 14 pouces et de 4 099 € pour la MacBook Pro 16 pouces.