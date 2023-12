Depuis le début de la stratégie Apple Silicon, la présentation des nouvelles puces Apple Mx s'est accompagnée du lancement d'un nouveau MacBook Air embarquant le processeur ARM, les MacBook Pro venant plus tard.

Pour la puce Apple M3 gravée pour la première fois en 3 nm, le déroulement a été différent et la firme californienne a préféré miser sur des MacBook Pro 14 et 16 avec des configurations utilisant les trois variations : Apple M3, Apple M3 Pro et Apple M3 Max.

Cette inversion est potentiellement liée au fort recul des ventes de MacBook sur les deuxième et troisième trimestres de l'année, poussant la firme à la pomme à renouveler sa gamme en urgence.

Le MacBook Air M3 pour un événement printanier

Le MacBook Air M3 manque donc toujours à l'appel mais le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, donne une fenêtre de tir pour le plus abordable des ordinateurs portables d'Apple.

Selon ses informations, c'est en mars 2024 que serait prévu le lancement du MacBook Air avec puce Apple M3, et toujours dans ses deux variantes avec écran 13 pouces ou écran 15 pouces.

Pour ce qui et du design, il ne faudra pas s'attendre à de grands changements, les nouveaux modèles devant conserver le style affiné initié en 2022 qui sera toujours d'actualité.

Enfin les premières tablettes iPad OLED ?

Le lancement du MacBook Air pourrait coïncider avec le lancement de macOS 14.3 prévu également sur les premiers mois de 2024. Le journaliste de Bloomberg n'évoque pas d'autres Mac pouvant être lancés à cette période et, avec un MacBook Pro 14 en M3, il semble que le MacBook Pro 13 soit désormais enterré.

Mark Gurman souligne tout de même que cette fenêtre de mars 2024 devrait aussi voir arriver de nouvelle tablettes tactiles iPad et surtout iPad Pro qui embarqueront pour la première fois un affichage OLED et basculeront elles aussi vers la puce Apple M3.

Cette transition est attendue depuis longtemps et certains analystes reconnus comme Ming-Chi Kuo l'ont prédite pour 2024. Apple pourrait donc préparer un grand événement printanier bien chargé.