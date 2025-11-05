Apple n'est pas une marque "abordable". C'est même son antithèse. Pourtant, la firme pourrait changer radicalement de stratégie.

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple travaille activement sur un Mac portable "low-cost", dont le nom de code est J700. L'objectif : attaquer frontalement le marché des Chromebooks et des PC Windows d'entrée de gamme, que la firme snobe depuis toujours. La sortie serait prévue pour 2026.

À quel prix s'attendre ?

C'est le cœur de la rumeur. Apple viserait un prix "bien en dessous de 1000 $". Des rumeurs antérieures évoquent même un tarif choc de 599 $. Ce serait une vraie rupture pour Apple, dont le MacBook Air M4 démarre à 999 $.





Ce prix placerait le Mac en concurrence directe avec les Chromebooks haut de gamme. C'est un changement majeur par rapport à la stratégie premium habituelle de la marque.

Quelles concessions techniques pour un tel prix ?

Pour casser les coûts, Apple n'utilisera pas les puces M-series. Le rapport indique que le Mac utiliserait une puce A-series, dérivée de celle de l'iPhone. Il s'agirait potentiellement d'une variante de l'A19 Pro (attendu dans l'iPhone 17 Pro).





L'écran serait aussi revu à la baisse : un LCD "lower-end" plus petit que l'actuel 13,6 pouces, peut-être un retour au format 12 pouces.

Pourquoi Apple change-t-il de stratégie maintenant ?

Le timing est crucial. Le marché de l'éducation est dominé par les Chromebooks. Apple veut sa part. De plus, la fin du support de Windows 10 force des millions d'utilisateurs (particuliers et entreprises) à acheter de nouvelles machines.





Avec l'inflation et les portefeuilles serrés, un MacBook abordable pourrait être la porte d'entrée parfaite dans l'écosystème Apple pour ceux qui, hier encore, achetaient un PC Windows ou un iPad avec clavier.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est la cible de ce Mac abordable ?

Apple vise les utilisateurs "casu" : étudiants, entreprises, et ceux qui ont des besoins légers (web, documents, un peu d'édition). C'est aussi une alternative pour ceux qui hésitent à acheter un iPad avec un Magic Keyboard, une combinaison qui coûte déjà 600 $.

Apple a-t-il déjà vendu un Mac "low-cost" ?

Non, pas vraiment. Le Mac le plus abordable actuellement est le MacBook Air M4 à 999 $. On peut encore trouver le MacBook Air M1 (vieux de 5 ans) à environ 600 $ chez certains revendeurs, mais ce n'est pas un produit neuf de la gamme actuelle. Ce J700 serait une première.

Ce Mac s'appellera-t-il "MacBook Air" ?

Les rumeurs parlent d'un "low-cost MacBook Air" ou simplement d'un "budget Mac". Le nom de code est J700. Le nom commercial final n'est pas connu.