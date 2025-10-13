Des fuites détaillées, issues du développement de macOS Tahoe, esquissent un calendrier précis pour les lancements des Mac M5 en 2026. Alors que le MacBook Pro M5 de base est attendu pour fin 2025, le MacBook Air, les modèles Pro/Max et les Mac de bureau suivront par vagues successives, chacun associé à une version spécifique du futur système d'exploitation.

La fin d'année 2025 s'annonce déjà chargée pour Apple, avec des lancements attendus pour le MacBook Pro M5 et un nouvel iPad Pro équipé de la même puce. Le consensus parmi les analystes pointe vers une série d'annonces imminentes, probablement dès cette semaine.

Cette anticipation est renforcée par un signe qui trompe rarement : les stocks de l'actuel MacBook Pro M4 d'entrée de gamme sont au plus bas dans les Apple Store.

Contrairement aux lancements spectaculaires de septembre, la firme de Cupertino opterait pour une série d'annonces discrètes via des communiqués de presse, une méthode déjà employée par le passé pour les mises à jour matérielles d'automne. Le décor est donc planté pour l'arrivée de la puce Apple M5, mais le véritable intérêt réside dans la feuille de route qui se dessine pour l'année suivante.

Un MacBook Pro M5 pour ouvrir le bal ?

Selon des fuites concordantes, le premier appareil à en bénéficier serait le MacBook Pro M5 d'entrée de gamme, identifié en interne sous le code J704. Sa sortie serait imminente, probablement pour la fin 2025.

Plusieurs indices soutiennent cette hypothèse, notamment une fuite accidentelle de la FCC et le fait que ce modèle soit activement testé avec une version dédiée de macOS Tahoe, la 26.0.2. Ce premier lancement servirait de prélude à un déploiement bien plus large.

2026 : l'année du déploiement massif de la puce M5

La véritable accélération est attendue pour l'année suivante. Le MacBook Air M5 devrait arriver sur le marché au début 2026, accompagné de la version macOS 26.2.

Apple conserverait les deux formats actuels, 13 et 15 pouces (identifiés J813 et J815), en se concentrant sur les gains de performance apportés par la nouvelle puce.

Ce calendrier est cohérent avec celui du MacBook Air M4, qui avait été lancé en mars 2025 avec macOS 15.3, après avoir été testé sur une version antérieure du système.

Les modèles Pro et les ordinateurs de bureau en ligne de mire

Juste après le renouvellement du MacBook Air, Apple s'attaquerait aux configurations les plus puissantes. Les modèles Pro et Max du MacBook Pro (J714 et J716) sont prévus pour le début 2026, cette fois avec macOS 26.3.

Ce décalage entre la version de base et les versions surpuissantes semble être une stratégie assumée. Plus tard dans l'année, durant l'été, ce serait au tour des ordinateurs de bureau, avec de nouvelles versions du Mac mini et du Mac Studio qui seraient lancées avec macOS 26.4.

Cette feuille de route, bien que non officielle, offre une visibilité inédite sur la stratégie matérielle d'Apple. Elle suggère une segmentation claire des lancements, permettant à chaque gamme de produits de bénéficier d'une fenêtre médiatique dédiée.

Si ce calendrier se confirme, l'année 2026 s'annonce particulièrement dense pour les utilisateurs de l'écosystème Mac, avec des mises à jour attendues sur presque toutes les lignes de produits.

Et déjà, on commence à évoquer un MacBook Pro M6 qui pourrait faire son apparition à la fin de l'année prochaine en profitant du passage à la gravure en 2 nm chez TSMC.