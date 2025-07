Le monde de la tech s’attendait à découvrir le MacBook Pro M5 dès 2025. Finalement, Apple a décidé de décaler la sortie de sa future star à la première moitié de 2026.

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines, mais la confirmation tombe comme un couperet. Pas de nouveau MacBook Pro équipé de la puce M5 cette année.

Depuis plusieurs générations, Apple lance un nouveau processeur ARM en mettant en avant sa série MacBook Pro. On pouvait penser que ce serait le cas pour la future puce Apple M5 mais la stratégie a évolué.

Un calendrier chamboulé chez Apple

Le report du MacBook Pro M5 n’est pas un simple retard logistique. Selon les informations relayées, Apple aurait réorganisé sa feuille de route pour l’ensemble de ses produits haut de gamme.

La nouvelle génération de MacBook Pro, initialement prévue pour 2025, n’arrivera finalement qu’au premier semestre 2026. Ce décalage s’accompagne d’une révision du calendrier pour d’autres appareils, comme l’iPad Pro et le Studio Display, qui pourraient eux aussi voir leur lancement repoussé.

Cette décision stratégique interroge. Apple risque de nouveau de se retrouver sans nouveau matériel puissant à présenter sur la fin d'année, période pourtant stratégique pour les ventes.

D'autre part, les MacBook Pro et MacBook Air M5 pourraient se retrouver côte à côte plus tard en 2026 alors qu'Apple a toujours bien séparé les lancements des deux gammes s'adressant à des publics différents et permettant de créer un tempo dans le rythme des sorties.

Un report inattendu pour la stratégie Apple

Mark Gurman, de Bloomberg, est à l'origine de l'information mais rappelle qu'il ne s'agit encore que de bruits de couloir et qu'il reste un espoir de voir débarquer les MacBook Pro M5 sur le dernier trimestre.

Aucune raison précise n'est donnée à un éventuel décalage du lancement. Le processeur Apple M5 sera essentiellement une évolution légère de l'actuel Apple M4 avec une gravure en 3 nm et le design des machines devrait être peu modifié.

Ce n'est qu'avec la génération suivante et la puce Apple M6 que les choses doivent changer. La rumeur veut que les MacBook Pro profitent alors d'un design affiné et fassent migrer leur écran vers l'OLED.

Cette transition est attendue l'an prochain, période à laquelle les premières puces gravées en 2 nm chez le fondeur TSMC pourront sortir des sites de production. Toutefois, si Apple décide de concentrer ses lancements de produits avec puce M5 début 2026, les MacBook Pro M6 OLED pourraient être à leur tour décalés à 2027.