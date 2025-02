Le processeur Apple M4 ne date que mai 2024 et n'a pas encore été déployé dans tous les matériels de la marque. On l'attend encore dans les MacBook Air 13 et 15 qui pourrait être annoncés dans les semaines qui viennent, tandis que les Mac Studio et Mac Pro devraient hériter des puces Apple M4 Ultra (peut-être dans une variante spéciale pour le second) durant le second semestre de l'année.

Déjà, il se murmure que la génération suivante Apple M5 pourrait arriver assez vite, et peut-être avant fin 2025. Une rumeur a déjà évoqué au début du mois le lancement imminent de la production du processeur qui devrait toujours être gravé en 3 nm mais en exploitant une technique optimisée N3P du fondeur taiwanais TSMC.

Elle ne fera pas qu'ajouter des transistors. Un nouveau système de packaging des composants en améliorera aussi l'efficacité énergétique, ce qui permettra de pousser les performances plus avant.

Les MacBook Pro à l'honneur

Cela pourrait concorder avec un lancement du nouveau processeur ARM dans un délai relativement court pouvant concorder avec la fin d'année. Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, affirme de son côté dans sa newsletter Power On que la fameuse puce sera bien lancée durant le second semestre 2025.

Et pour l'inaugurer, Apple aurait choisi de mettre en avant une nouvelle série de MacBook Pro M5. Les versions M4 ayant été lancées fin octobre 2024, on peut penser que la firme suivra un calendrier pour laisser un an de commercialisation entre les deux générations.

Les MacBook Pro 14 et 16 pouces M5 ne devraient pas vraiment changer d'aspect ni de fonctionnalités mais continuer de progresser du côté des performances et des capacités IA.

La même source suggère que les ordinateurs iMac et le Mac Mini pourraient aussi profiter rapidement de la mise à jour vers la puce Apple M5, peut-être là aussi en fin d'année.

En revanche, la firme de Cupertino ne mettrait pas la tablette iPad Pro à l'honneur cette fois-ci et il faudra patienter jusqu'à début 2026 pour voir débarquer une nouvelle génération.

Apple M5, un peu plus qu'une puce pour produits grand public ?

Il se murmure également que le processeur Apple M5 pourrait être au coeur de nouveaux composants dédiés IA utilisés dans les serveurs d'Apple pour développer les capacités de son environnement Apple Intelligence.

Cette hypothèse, connue sous le projet ACDC (pour Apple Chips in Data Center), semble avancer discrètement grâce à des collaborations avec l'assembleur Foxconn.

Tous les grands groupes high-tech sont tentés de disposer de leurs propres composants IA et Apple a régulièrement rappelé sa vocation à concevoir du hardware et des puces, talent qui pourrait logiquement être mis à profit en ce sens.