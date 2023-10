Les MacBook Pro 14 et 16 avec puces Apple M2 Pro et M2 Max ne sont pas si vieux (ils avaient été annoncés en janvier 2023) que voici pourtant déjà venir la génération suivante avec puce Apple M3 et ses dérivés.

Les MacBook Pro 14 et 16 M3 font partie des premiers matériels dotés des nouvelles puces ARM gravées pour la première fois en 3 nm chez le fondeur TSMC. La firme de Cupertino change ici ses habitudes puisque ce sont plutôt les MacBook Air et MacBook Pro 13 qui avaient l'honneur de lancer les nouvelles générations de processeurs Apple Silicon.

Entre les retards au démarrage de la gravure en 3 nm chez le fondeur et la chute significative des ventes de MacBook ces derniers mois, Apple a réagi avec un événement Scary Fast ce 30 octobre, quelques jours seulement après l'annonce du processeur Snapdragon X Elite de Qualcomm qui prétend rivaliser avec la puce Apple M2...mais pas avant 2024.

Nouvelle puce M3, nouveau coloris

Apple s'offre donc déjà un temps d'avance avec la série de puces Apple M3 et des MacBook Pro qui seront disponibles dans les semaines qui viennent, ce qui devrait donner un coup de fouet à ses ventes pour les fêtes de fin d'année.

S'il n'y a pas de MacBook Pro 13, c'est le MacBook Pro 14 qui sera désormais proposé avec une puce Apple M3 standard, en plus des possibilités en M3 Pro et M3 Max.

On retrouve ensuite la segmentation habituelle des MacBook Pro 14 et 16 avec les puces M3 Pro et M3 Max associées à différentes configurations mémoire. En terme de performances,

Si le design ne change pas fondamentalement, Apple introduit un nouveau coloris noir sidéral complétant les teintes gris sidéral et argent. La firme annonce également un affichage Liquid Retina XDR (dalle Mini-LED) encore plus lumineux grimpant à 1000 nits et jusqu'à 1600 nits en HDR, avec toujours les technologies True Tone et ProMotion 120 Hz adaptatif.

Focus sur les améliorations GPU

Les MacBook Pro sont crédités de 22 heures d'autonomie (en lecture vidéo) grâce à leur nouvelle puce Apple M3 qui profite d'une partie GPU repensée avec optimisation de la gestion de la mémoire grâce à son nouveau Dynamic Caching promettant "un immense boost de performances pour les apps pro et les jeux les plus exigeants".

Avec le support matériel du mesh shading et du ray tracing, Apple veut visiblement faire des MacBook Pro des machines de jeux sans perdre pour autant leur intérêt dans la création et la gestion de tâches d'édition lourde comme le traitement de vidéos.

Pour la connectique, on trouvera des ports Thunderbolt 4, du HDMI, un port pour cartes mémoire SDXC, une prise casque et le port magnétique de charge MagSafe. Les connectivités sans fil vont jusqu'au WiFi 6 / 6E et au Bluetooth 5.3.

Les MacBook Pro 14 et 16 M3 peuvent être commandés dès à présent, avec une livraison à partir du 7 novembre 2023.

MacBook Pro 14 M3 8 / 10 coeurs, 8 Go RAM / 512 Go : 1999 €

MacBook Pro 14 M3 8 / 10 coeurs, 8 Go RAM / 1 To : 2229 €

MacBook Pro 14 M3 Pro 11 / 14 coeurs, 18 Go RAM / 512 Go : 2499 €

MacBook Pro 14 M3 Pro 12 / 18 coeurs, 18 Go RAM / 1 To : 2999 €

MacBook Pro 14 M3 Max 14 / 30 coeurs, 36 Go RAM . 1To : 3999 €