Ce n'est pas la première fois qu'Apple bouscule son propre tempo. En 2023, la firme avait déjà surpris en lançant les puces M2 Pro et Max en début d'année, suivies de très près par la gamme M3 dès le mois d'octobre.

Ce précédent rend crédible la perspective de voir le géant technologique répéter cette stratégie d'accélération, en condensant potentiellement deux évolutions matérielles majeures en une seule année civile autour des processeurs Apple M5 Pro / Max puis M6.

Un calendrier à deux vitesses pour 2026 ?

Selon les informations rapportées par Mark Gurman de Bloomberg, l'année 2026 débuterait avec le déploiement attendu des MacBook Pro équipés des puces M5 Pro et M5 Max.

Ces machines viendraient compléter la gamme M5, s'inscrivant dans une continuité logique sans apporter de modification majeure au design existant.

Cependant, la véritable rupture se profilerait pour la seconde moitié de l'année. C'est à cette période que le MacBook Pro nouvelle génération ferait son apparition, marquant un tournant bien plus significatif. Il ne s'agirait pas seulement d'une mise à jour de processeur mais d'une refonte en profondeur attendue par les utilisateurs depuis près de cinq ans.

OLED, tactile et design affiné : la grande refonte

La principale nouveauté de cette génération Apple M6 résiderait dans l'adoption d'un écran OLED. Samsung, qui serait le fournisseur exclusif de ces dalles, aurait même commencé la production de masse en avance, laissant présager un lancement potentiellement anticipé.

Cette technologie promet des noirs plus profonds et des couleurs plus vives que les actuels panneaux mini-LED.

Au-delà de l'affichage, le design serait entièrement revu. L'encoche pourrait laisser place à une Dynamic Island et l'ordinateur portable pourrait s'affiner, même si certains utilisateurs restent prudents face à ce changement.

Surtout, une fonctionnalité longtemps attendue pourrait enfin voir le jour : un écran tactile. La présence d'un modem 5G pour une connectivité cellulaire est également une possibilité sérieusement envisagée.

Quel impact sur la stratégie et les consommateurs ?

Cette double sortie soulève une question stratégique : les ventes des modèles M5 Pro et Max ne risquent-elles pas de souffrir si les acheteurs potentiels savent qu'une version supérieure et redessinée arrive quelques mois plus tard ?

Apple pourrait anticiper ce phénomène en positionnant les modèles OLED comme une offre premium, avec une augmentation de prix justifiée par les technologies embarquées.

Il reste à voir si cette accélération deviendra la nouvelle norme pour Apple. La puce M6, qui devrait être la première à bénéficier d'une gravure en 2 nm, pourrait aussi faire ses débuts sur d'autres appareils, comme le Mac Mini, avant même d'équiper ses ordinateurs portables.

L'année 2026 s'annonce donc comme une période charnière pour la gamme Mac, dont les contours se dessineront au fil des prochains mois. Ce calendrier atypique est probablement dicté par la disponibilité des nouvelles techniques de gravure chez TSMC et des capacités de production allouées à Apple.

Face à l'essor de l'intelligence artificielle, le fondeur taiwanais est en passe de revoir ses priorités et de mettre en avant d'autres acteurs, comme Nvidia, pour remplir son carnet de commandes.