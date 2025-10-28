Selon une fuite récente, l'iPhone 17e, le futur modèle d'entrée de gamme d'Apple prévu pour 2026, pourrait intégrer la Dynamic Island, fonctionnalité désormais présente sur l'ensemble de la gamme iPhone / iPhone Pro.

Cette mise à niveau esthétique ne serait cependant pas accompagnée d'un écran ProMotion, le smartphone conservant une dalle OLED limitée à 60 Hz. Apple continuerait à faire de la résistance avec les écrans à faible rafraîchissement.

L'information provient d'une source bien connue sur le réseau social Weibo, le leaker Digital Chat Station. C'est en marge d'une publication sur le futur iPhone 18 Pro que l'indiscrétion a été partagée.

Elle dessine les contours d'une stratégie de gamme de plus en plus claire chez Apple, où les innovations de design finissent par irriguer les modèles plus abordables, mais avec des compromis techniques bien définis.

La fin programmée de l'encoche ?

La Dynamic Island a fait son apparition avec l'iPhone 14 Pro, remplaçant la fameuse encoche par une zone interactive en forme de pilule qui héberge la caméra frontale et les capteurs Face ID.

Un an plus tard, cette nouveauté s'est étendue aux iPhone 15 et 15 Plus, laissant les modèles d'entrée de gamme comme seuls représentants de l'ancien design. L'arrivée de cette fonctionnalité sur l'iPhone 17e marquerait donc une étape logique dans l'uniformisation esthétique de la gamme.

Ce changement permettrait à Apple de proposer un appareil au look plus moderne, même sur son segment le plus accessible. Pour les utilisateurs, cela signifierait l'accès à une interface plus dynamique qui affiche des alertes et des activités en temps réel, une signature visuelle forte des iPhone récents.

Un compromis technique de taille

Si l'esthétique évolue, la fiche technique, elle, resterait plus modeste. La même source précise en effet que l'iPhone 17e conserverait un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Cette caractéristique le placerait sur un pied d'égalité avec les dalles des iPhone 15 et 16 standards. Apple semble donc vouloir garder sa technologie ProMotion, qui offre un affichage plus fluide jusqu'à 120 Hz, comme un argument de vente exclusif pour ses modèles Pro.

Cette approche n'est pas surprenante. La firme de Cupertino a l'habitude de réutiliser des technologies éprouvées de ses anciens modèles pour équiper ses appareils d'entrée de gamme, optimisant ainsi les coûts de production. L'iPhone 17e embarquerait une puce Apple A19 et n'offrirait que peu d'autres améliorations majeures, le positionnant clairement comme une offre budgétaire.

Quelle place dans la stratégie d'Apple ?

Le lancement de cet iPhone 17e est attendu pour le premier semestre 2026, soit environ un an après l'iPhone 16e. Ce calendrier suggère une nouvelle cadence pour les modèles d'entrée de gamme, distincte de la traditionnelle fenêtre de lancement de l'automne.

Certains analystes estiment qu'Apple cherche ainsi à mieux segmenter son offre. En bridant volontairement certaines caractéristiques de l'iPhone 17e, la marque s'assure qu'il ne cannibalise pas les ventes de l'iPhone 17 de base.

Cette clarification de la gamme permettrait de positionner sans ambiguïté l'iPhone "e" comme le point d'entrée dans l'écosystème Apple. L'enjeu pour la firme est de proposer un appareil suffisamment attractif pour attirer de nouveaux clients, sans pour autant dévaloriser ses modèles plus onéreux. L'avenir dira si cet équilibre entre design moderne et concessions techniques sera le bon.