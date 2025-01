Voici en premier le Redmi Note 13 Pro 5G 512 Go.

Il est doté d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Son mode Cycle ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l'heure et des applications utilisées.

Côté photo, il embarque un capteur principal de 200 MP avec une double stabilisation OIS + EIS, des effets bokeh IA (flou d'arrière plan) et une large gamme de filtres.

Sous le capot, le Snapdragon 7s Gen 2 et 12 Go de RAM assurent des performances fluides. Sa certification IP54 le protège contre les éclaboussures et la poussière.

Compatible Dolby Atmos et Dolby Vision, le smartphone supporte la charge turbo 67W.

Retrouvez le Redmi Note 13 Pro 5G 512 Go en noir ou bleu clair à 269,99 € grâce au code SERPENT10 sur Rakuten avec livraison offerte.

Pour rappel, le prix officiel du modèle 512 Go s'élève à 453 €.



