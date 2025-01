On commence avec la VDLPOWER HS2400.

Elle est équipée d’une batterie de 2400 W et d'une capacité de 2048 Wh, offrant une alimentation continue à 99 % des appareils domestiques.

Elle dispose de 13 prises : 3 prises CA 230V 2400W, 2 DC5521 (120W), 2 USB-A (12W), 1 PD (100W), 3 Type C (20W), 1 allume-cigare (120W) et 1 XT60. Vous pouvez même charger vos appareils tout en alimentant d’autres équipements, grâce à la possibilité de fournir de l’énergie avec des prises PD pendant la recharge.

Grâce à la technologie d'onduleur bidirectionnel VDL, la station peut être complètement rechargée en seulement 2 heures avec une alimentation CA de 1100 W. En combinant l'alimentation CA de 1100 W avec un chargeur solaire MPPT XT90 de 500 W, la recharge complète peut se faire en 1,5 heure. Vous avez aussi la possibilité de recharger de quatre façons différentes : via l'alimentation CA, le panneau solaire de 500 W (vendu séparément), la charge de voiture en 12V ou 24V.

Grâce à la fonction UPS (alimentation sans coupure), la station d’alimentation prend le relais en seulement 0,01 seconde lors d'une coupure de courant. Avec une sortie d'onde sinusoïdale pure, elle permet de maintenir le bon fonctionnement des appareils sensibles, comme les ordinateurs ou les réfrigérateurs. La batterie LiFePO4 de qualité supérieure, associée à un BMS intelligent et sécurisé, minimise les risques de surchauffe et d’anomalies lors de l'utilisation.

Offrant plus de 4 000 cycles, la station d’alimentation garantit une longue durée de vie de 10 ans.

Retrouvez la VDLPOWER HS2400 en promotion à 899 € sur Amazon, soit une remise de 33 % par rapport à son prix officiel de 1 342,95 €.





Et voici quelques autres centrales électriques portables et packs à prix réduit en ce moment :

