Voici tout d'abord le PC portable Asus Vivobook S 15 S5506WA-DRMA009W.

Il est équipé d'un écran OLED de 15,6 pouces en résolution 3K (2880 x 1620 pixels), offrant un temps de réponse ultra-rapide de 0,2 ms et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Son processeur est un Ryzen AI 9 HX 370 pouvant atteindre 5,1 GHz. Basé sur l’architecture Zen 4 et gravé en 4 nm, il offre une puissance de calcul impressionnante. Son NPU intégré lui permet d'exploiter les capacités de l’intelligence artificielle pour améliorer les performances et l’efficacité énergétique. Le processeur est également accompagné de la puce graphique Radeon Graphics.

Avec 24 Go de mémoire LPDDR5X et un SSD M.2 de 1 To, profitez d'une réactivité et d'un stockage généreux pour tous vos besoins.

Le Vivobook S 15 prend en charge le WiFi 6E et le Bluetooth 5.3, et est livré avec Windows 11 préinstallé.

3 mois d’abonnement au Xbox Game Pass sont également inclus.

Retrouvez l'Asus Vivobook S 15 S5506WA-DRMA009W en promotion à 1 199,99 € au lieu de 1 499,99 €, soit une remise de 20 % sur la Fnac avec livraison standard gratuite.



On continue avec l'aspirateur robot laveur Dreame D10 Plus Gen 2.

Avec une force d’aspiration Vormax de 6 000 Pa, éliminez efficacement la poussière, les poils d’animaux et autres saletés incrustées. Son moteur haute performance, combiné à quatre niveaux d’aspiration ajustables, s’adapte à tous les types de sols. Sa brosse flottante en caoutchouc assure un nettoyage en profondeur des tapis, tout en réduisant les risques d’enchevêtrement.

Le D10 Plus Gen 2 combine aspiration et lavage. Son réservoir d’eau de 150 ml propose trois niveaux de débit réglables pour un lavage précis et efficace, tandis que son compartiment à poussière haute capacité retient les saletés.

Profitez d’un nettoyage véritablement autonome grâce à son système de collecte automatique de la poussière : son grand sac de 4 L vous offre jusqu'à 90 jours d'utilisation sans avoir à vider le réservoir.

La technologie Pathfinder cartographie votre intérieur avec précision pour un nettoyage méthodique et efficace. Grâce à son système avancé d’évitement des obstacles, il navigue intelligemment et adapte son parcours en temps réel pour une couverture optimale.

Personnalisez chaque session de nettoyage avec des cartes multi-surface, ajustant automatiquement l’aspiration et le lavage selon le type de sol, et définissez des zones interdites et des barrières virtuelles via l’application Dreamehome.

Le Dreame D10 Plus Gen 2 est en ce moment à 249,99 € au lieu de 299 €, soit une remise de 16 % sur Amazon.

Pour information, le robot affiche un prix de référence de 349 € sur le site officiel.



Enfin, on termine avec le pack Redmi Buds 5 + Redmi Watch 3 Active.

La montre connectée Redmi Watch 3 Active est dotée d’un grand écran LCD de 1,83 pouce et prend en charge les appels Bluetooth.

Avec plus de 100 activités sportives, dont 10 modes d'entraînement professionnels, elle accompagne efficacement chaque séance.

La Redmi Watch 3 Active assure un suivi complet de la santé grâce à une surveillance continue de la fréquence cardiaque, du taux d’oxygène dans le sang (SpO2) et un suivi avancé du sommeil pour une analyse détaillée du repos.

Elle est étanche jusqu’à 50 mètres grâce à sa certification 5ATM et offre une autonomie allant jusqu'à 12 jours en usage quotidien.

Les écouteurs Redmi Buds 5 offrent une réduction du bruit exceptionnelle allant jusqu'à 46 dB. Grâce à un algorithme IA double canal développé en interne, ils annulent également les bruits du vent jusqu’à 6 m/s. Les deux microphones travaillent ensemble pour capturer votre voix avec précision tout en filtrant les bruits extérieurs, pour des conversations claires et nettes.

Le pilote dynamique de 12,4 mm permet une écoute immersive avec des basses profondes et des aigus clairs grâce à un diaphragme rigide en titane. La chambre acoustique indépendante des Redmi Buds 5 garantit une excellente réponse en fréquence et une homogénéité sonore pour un son réaliste et bien défini, avec des couches distinctes de sons hauts, moyens et bas.

Les Redmi Buds 5 offrent jusqu’à 10 heures d’écoute sans recharge, et jusqu’à 40 heures d’autonomie avec l’étui. Une charge rapide de 5 minutes vous permettra de profiter de 2 heures d’écoute supplémentaires.

Le pack Redmi Buds 5 + Redmi Watch 3 Active est proposé à 59,99 € au lieu de 99,98 €, soit une remise de 40 % sur le site officiel Xiaomi.

Pour information, les prix de référence s'élèvent à 49,99 € pour les écouteurs et également pour la montre.

À découvrir aussi sur GNT :