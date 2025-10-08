Apple et Meta seraient proches d'un accord pour régler leurs litiges antitrust avec la Commission européenne, rapporte le Financial Times.

Après des amendes de respectivement 500 et 200 millions d'euros infligées en avril pour non-respect du Digital Markets Act (DMA), les deux groupes américains ajustent leurs pratiques commerciales pour éviter des pénalités journalières pouvant atteindre 5 % de leur chiffre d'affaires mondial quotidien.

Des ajustements d'Apple pour l'App Store

Pour Apple, le cœur des négociations porte sur les règles de son App Store. L'enquête de l'UE a conclu que le groupe de Cupertino empêchait les développeurs d'applications d'informer les utilisateurs sur des offres disponibles en dehors de sa plateforme, une violation des règles anti-contournement du DMA.

Dès juin, Apple a annoncé des modifications de ses politiques, notamment en autorisant la promotion de systèmes de paiement alternatifs. Cependant, les discussions se poursuivent sur les nouvelles conditions contractuelles pour les développeurs, afin de garantir qu'ils puissent communiquer librement avec leurs clients sans subir de restrictions.

Des changements attendus de la part de Meta

Le principal point de friction avec Meta concerne son modèle " pay or consent " (payer ou consentir) avec Facebook et Instagram. La Commission européenne a jugé cette pratique non conforme au DMA, car elle force les utilisateurs à choisir entre payer un abonnement ou accepter le suivi de leurs données personnelles.

L'exécutif européen insiste pour que les alternatives proposées aux consommateurs soient claires et faciles d'accès. Des sources proches du dossier indiquent un " optimisme croissant " quant à la possibilité de trouver une solution viable, même si de premières propositions avaient été jugées insuffisantes.