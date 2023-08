Produit à part dans la gamme d'Apple, l'iPhone SE se maintient au catalogue au fil des années et les prédictions concernant son abandon sont généralement balayées par de nouvelles rumeurs affirmant que son développement se poursuit.

Et si le modèle a peu évolué en design sur les trois premières générations, maintenant un format compact avec un petit affichage de 4,7 pouces et un bouton Touch ID présent en façade, le style devrait évoluer avec l'iPhone SE 4.

Le prochain modèle sera en principe plus proche du style des dernières générations d'iPhone avec un affichage plus grand passant à l'OLED en 6,1 pouces et une encoche en cours d'abandon sur les iPhone 14 / 14 Pro.

Un modèle qui suit sa propre logique

Il est aussi pressenti comme le premier iPhone qui embarquera le modem 5G développé en interne par Apple, avant une diffusion plus large aux autres modèles de la série.

Mais ce n'est pas tout ! Le leaker Unknownz21 évoque d'autres caractéristiques du futur iPhone SE. Elles vont dans le sens d'un modèle qui ne serait pas loin d'être une variation d'un iPhone 14.

L'iPhone SE 4 en reprendrait le design général et intègrerait pour la première fois un port USB-C au lieu du port Lightning (afin de respecter la nouvelle réglementation européenne).

Même le bouton Action de l'iPhone 15 Pro ?

Il évoque également l'arrivée de la reconnaissance faciale avancée Face ID, même si d'autres rumeurs affirment que le Touch ID resterait d'actualité sur le prochain modèle.

Plus important encore, l'iPhone 4 SE reprendrait à son compte l'idée du bouton Action attendu sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro, alors même que l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus en seront dépourvus.

En revanche, il ne faudrait pas s'attendre à de grandes nouveautés du côté du capteur photo puisqu'il serait toujours question d'un module photo unique à l'arrière. Et la patience sera de mise puisque l'iPhone SE 4 ne serait pas lancé avant 2025.