La bataille pour le poignet des consommateurs se déplace devant les tribunaux. Le 22 août, Apple a engagé des poursuites judiciaires contre Chen Shi, un ancien architecte système pour l'Apple Watch, pour vol de secrets commerciaux. L'accusation est explosive : l'ingénieur aurait profité de sa position pour télécharger des dizaines de fichiers confidentiels juste avant de démissionner pour rejoindre le fabricant chinois Oppo, l'un des principaux rivaux d'Apple sur le marché des montres connectées.

Comment le vol de données aurait-il eu lieu ?

Selon la plainte déposée par Apple, les faits se seraient déroulés juste avant le départ de l'employé en juin 2025. Chen Shi aurait téléchargé 63 fichiers sensibles depuis les serveurs sécurisés d'Apple vers une clé USB personnelle. Ces documents contiendraient des informations précieuses sur la conception, les spécifications techniques et la feuille de route des futures Apple Watch.

Pour ne rien arranger, des messages échangés avec son nouvel employeur auraient été découverts, dans lesquels l'ingénieur promettait de "recueillir autant d'informations que possible" avant son départ, notamment sur les technologies de capteurs de fréquence cardiaque. Après le téléchargement, il aurait effectué des recherches pour savoir comment effacer ses traces.

Quelle est la défense d'Oppo face à ces accusations ?

Pris dans la tourmente, Oppo n'a pas tardé à réagir. Dans un communiqué officiel, le fabricant chinois affirme avoir examiné les allégations et n'avoir trouvé "aucune preuve" liant la conduite de l'employé à son travail au sein de l'entreprise.

"OPPO respecte les secrets commerciaux de toutes les entreprises, y compris Apple, et OPPO n'a pas détourné les secrets commerciaux d'Apple", déclare la société. Tout en se disant prête à "coopérer activement avec le processus juridique", l'entreprise se montre confiante quant à l'issue de la procédure.

Quelles sont les conséquences juridiques de cette affaire ?

Apple ne compte pas en rester là. La firme de Cupertino a demandé une injonction immédiate pour interdire à Chen Shi et à Oppo d'utiliser ou de partager les informations potentiellement volées.

En plus de cette mesure conservatoire, Apple réclame des dommages et intérêts substantiels, ainsi que des dommages punitifs pour sanctionner ce qu'elle considère comme un acte d'espionnage industriel déloyal. L'issue de cette bataille juridique pourrait avoir des répercussions importantes sur la compétition acharnée dans le secteur des technologies portables.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui est l'employé accusé par Apple ?

Il s'agit de Chen Shi, un ingénieur qui a travaillé comme architecte des systèmes de capteurs pour l'Apple Watch chez Apple de janvier 2020 à juin 2025. Son poste lui donnait accès à des informations hautement confidentielles.

Quelles informations auraient été volées ?

Les documents téléchargés concerneraient des secrets commerciaux liés à la conception de l'Apple Watch, des schémas techniques, des spécifications de capteurs (notamment pour la fréquence cardiaque) et la feuille de route des futurs produits de la gamme.

Que risque Oppo dans cette affaire ?

Si la justice prouve qu'Oppo a bénéficié de ces secrets volés, l'entreprise pourrait être condamnée à verser des millions de dollars de dédommagements à Apple. Elle risque également une injonction lui interdisant d'utiliser les technologies concernées, et une atteinte considérable à sa réputation.