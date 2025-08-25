Le design de l'iPhone a perdu de sa superbe. Depuis plusieurs générations, les évolutions esthétiques sont si mineures que le "facteur wahou" a disparu, laissant place à des mises à jour motivées par la nécessité plus que par l'envie. Mais cette ère de prudence est sur le point de s'achever. Selon le journaliste Mark Gurman de Bloomberg, Apple prépare pour la première fois un plan de trois ans avec des refontes majeures consécutives pour redonner un coup de fouet à son smartphone iconique.

Que nous réserve 2025 avec l'iPhone Air ?

Le coup d'envoi sera donné en septembre 2025 avec l'iPhone Air. Ce nouveau modèle, qui remplacera la version "Plus", s'inspire de la stratégie du MacBook Air : un appareil plus fin et plus léger. Ce design impliquera des compromis, notamment une autonomie de batterie inférieure et un seul capteur photo à l'arrière.

Cet iPhone Air sera également le premier à se passer d'un emplacement pour carte SIM physique et à intégrer la première puce modem conçue en interne par Apple. Les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max, quant à eux, ne bénéficieront que d'une mise à jour modeste de leur design.

L'iPhone pliant est-il enfin une réalité pour 2026 ?

L'année 2026 marquera un tournant majeur avec l'arrivée du premier iPhone pliant. Connu sous le nom de code V68, il adopterait un format "livre" similaire aux modèles de Samsung, s'ouvrant pour révéler un écran de la taille d'une petite tablette.

Ce modèle embarquerait quatre caméras et abandonnerait Face ID au profit d'un retour de Touch ID. Comme l'iPhone Air, il sera dépourvu de port SIM. Les fournisseurs d'Apple seraient déjà à l'œuvre pour une production de masse début 2026, confirmant que ce projet, attendu de longue date par les fans, est enfin sur les rails.

Et pour les 20 ans de l'iPhone en 2027 ?

Pour célébrer le 20ème anniversaire de son smartphone, Apple préparerait une rupture stylistique. L'"iPhone 20" abandonnerait enfin le design à bords plats, adopté depuis l'iPhone 12, pour un tout nouveau châssis aux bords incurvés en verre.

Cette refonte marquerait un véritable renouveau esthétique, conçu pour s'harmoniser avec les nouvelles interfaces logicielles qu'Apple prévoit de déployer. Après des années de quasi-immobilisme, la firme de Cupertino semble déterminée à prouver qu'elle n'a pas perdu sa capacité d'innovation en matière de design.

Foire Aux Questions (FAQ)

L'iPhone Air sera-t-il moins puissant ?

Il intégrera la première puce modem conçue par Apple, qui pourrait être moins performante que les versions de Qualcomm utilisées dans les modèles Pro. Les compromis se situeront surtout sur l'autonomie et la photo, mais le processeur principal devrait rester très performant.

Pourquoi l'iPhone pliant utiliserait-il Touch ID et non Face ID ?

L'intégration des capteurs nécessaires à Face ID dans un châssis pliant et fin est un défi technique complexe. Le retour à un capteur d'empreintes digitales (probablement sous l'écran ou sur le bouton latéral) serait une solution plus simple et pragmatique pour ce premier modèle.

D'autres produits Apple vont-ils être mis à jour prochainement ?

Oui. Des mises à jour pour l'Apple Watch, des Vision Pro plus rapides et des iPad Pro avec puce M5 sont attendus dès cet automne. De nouveaux AirPods Pro, MacBook Pro et MacBook Air avec puce M5 sont également prévus pour l'année prochaine.