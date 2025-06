Un séisme vient de seccouer la Silicon Valley: Apple, la firme la plus secrète au monde, serait en train d'envisager la plus grosse acquisition de son histoire. La cible ? Perplexity AI, une start-up en pleine ascension qui ambitionne de réinventer la recherche sur internet grâce à l'intelligence artificielle. Une manœuvre qui viserait à la fois à combler le retard d'Apple dans l'IA et à préparer un plan B si son partenariat en or avec Google venait à s'effondrer.

Pourquoi Apple s'intéresse-t-il soudainement à Perplexity ?

La raison est une double menace qui pèse sur l'empire de Cupertino. La première est son retard perçu dans la course à l'intelligence artificielle générative. La seconde, plus existentielle, est le procès antitrust qui vise son accord avec Google. Ce deal, qui fait de Google le moteur de recherche par défaut sur l'iPhone, rapporte près de 20 milliards de dollars par an à Apple, mais il pourrait être annulé par la justice américaine. Racheter Perplexity AI permettrait à Apple de faire d'une pierre deux coups : acquérir une technologie de pointe et un talent reconnu en IA, et disposer de son propre moteur de recherche pour l'avenir.

Que représente Perplexity AI et combien cela coûterait-il ?

Perplexity AI est un moteur de recherche nouvelle génération. Au lieu d'une liste de liens bleus, il fournit des réponses directes et synthétiques aux questions des utilisateurs, en citant ses sources. C'est l'un des concurrents les plus sérieux de Google. Mais cette technologie a un prix. La start-up a récemment été valorisée à 14 milliards de dollars. Un rachat à ce niveau pulvériserait le record d'Apple, qui était jusqu'ici l'acquisition de Beats pour "seulement" 3 milliards de dollars en 2014. Sortir une telle somme démontrerait l'urgence de la situation pour la firme à la pomme.

L'acquisition est-elle la seule option sur la table ?

Non, et c'est là que le jeu de poker commence. Apple explorerait également une alternative : un partenariat stratégique. Cela pourrait consister à intégrer Perplexity AI comme une option de moteur de recherche dans Safari, ou à l'intégrer plus profondément dans Siri. Des rencontres ont déjà eu lieu entre les équipes des deux entreprises. Mais Apple n'est pas seul sur le coup. Son grand rival Samsung serait également en discussions pour un partenariat avancé, et Meta (Facebook) aurait déjà tenté de racheter la start-up plus tôt cette année. La bataille pour s'attacher les services du meilleur espoir de l'IA ne fait que commencer.

Cette information est-elle officielle ?

Non. L'information provient d'une enquête de l'agence de presse Bloomberg, qui cite des sources anonymes proches du dossier. Interrogé, Apple a refusé de commenter et Perplexity AI a déclaré ne pas être au courant de discussions en vue d'un rachat.

Pourquoi le partenariat entre Apple et Google est-il menacé ?

Le Département de la Justice américain poursuit Google pour abus de position dominante. L'une des sanctions possibles serait d'interdire à Google de payer des milliards de dollars à des entreprises comme Apple pour être le moteur de recherche par défaut. Si cela se produit, Apple perdrait une source de revenus massive et devrait trouver une alternative.

Qui sont les dirigeants d'Apple impliqués ?

Selon le rapport, les discussions internes sont menées au plus haut niveau. Elles impliquent notamment Adrian Perica, le responsable des fusions et acquisitions, et Eddy Cue, le puissant vice-président en charge de tous les services (iCloud, Apple Music, etc.), qui rapportent tous deux directement au PDG, Tim Cook.