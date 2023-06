Avec iOS 17 (et iPadOS 17), l'application Plans d'Apple va rattraper un retard de longue date sur Google Maps, et autres applications de cartographie et navigation. Il sera en effet possible de télécharger des cartes afin de les utiliser hors ligne.

Après le téléchargement d'une zone d'une carte sur iPhone, Apple indique que les utilisateurs pourront chercher et consulter des informations détaillées sur des lieux, connaître une heure d'arrivée estimée et obtenir des itinéraires guidés en fonction des modes de déplacement, le tout sans connexion.

Si aucun réseau Wi-Fi ou cellulaire n'est disponible, la navigation hors ligne pourra de fait s'avérer particulièrement utile. Les cartes téléchargées et plans hors ligne sur iPhone pourront également être utilisées sur la montre connectée Apple Watch associée au smartphone à proximité.

Un atout de moins pour l'alternative Google Maps

Sans grande surprise, l'absence des cartes hors ligne pour Apple Plans (ou Apple Maps) a fait l'objet de plaintes récurrentes des utilisateurs. De quoi pousser vers le recours à Google Maps, en tant que solution alternative souvent préconisée par la communauté.

C'est donc une lacune qu'Apple va enfin combler et dans le cadre d'une procédure similaire à celle pour Google Maps. Hors connexion, l'application Apple Plans était réputée pour être quasiment inutilisable.

Aux États-Unis, Apple Plans mettra par ailleurs l'accent sur la découverte de nouveaux parcs pour faire des randonnées (comme l'avait aussi annoncé… Google Maps), et proposera des informations en temps réel sur la disponibilité de bornes de charge pour les propriétaires de véhicules électriques.