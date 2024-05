L'essor de l'IA générative a fortement accéléré la demande pour des composants IA dédiés. Cela fait les beaux jours du groupe Nvidia qui s'offre ainsi une croissance jamais vue grâce à ses accélérateurs A100, H100 / H200 et bientôt B100 / B200 (avec architecture Blackwell), ce qui a porté sa capitalisation boursière à plus de 2000 milliards de dollars.

D'autres acteurs se sont engouffrés dans la brèche, à l'instar d'AMD et ses composants Instinct MI300 ou d'Intel et ses accélérateurs Gaudi 3, tandis que les grands fournisseurs d'infrastructures cloud ont désormais presque tous leurs composants spécifiques en plus des puces standard du marché.

Parmi les nouveaux venus intéressés par les puces dédiées à l'intelligence artificielle, il y aurait désormais aussi Apple. Selon une information du Wall Street Journal, la firme chercherait à développer des accélérateurs IA dans le cadre d'un projet ACDC (Apple Chips in Data Center).

Apple veut ses propres composants IA

Sans surprise, la conception se fait avec le support du fondeur taiwanais TSMC mais rien n'est dit sur l'état d'avancement ni sur la capacité d'Apple à aller au bout du développement.

WWDC 2024 : l'événement qui dévoilera les projets IA d'Apple

Le projet ACDC serait en développement depuis plusieurs années et serait orienté vers le développement de composants pour l'inférence des IA (leur fonctionnement) plutôt que pour leur entraînement qui reste un terrain dominé par les puces de Nvidia.

Face aux critiques d'un retard dans l'IA par rapport aux autres grands groupes high-tech, le CEO d'Apple Tim Cook a souligné que l'entreprise investissait massivement dans l'intelligence artificielle et aura des annonces à faire cette année, en particulier avec iOS 18 qui ajoutera une couche d'IA générative aux iPhone (et aux tablettes iPad avec iPadOS).

Encore bien des mystères

Apple peut s'appuyer sur son savoir-faire hardware, à l'oeuvre depuis des années avec les puces mobiles Apple Ax, les processeurs ARM Apple Mx et diverses puces de communication et de contrôle intégrées dans ses appareils électroniques.

Pouvoir concevoir ses propres puces permet de les calibrer précisément pour l'usage prévu et d'ajouter ou retrancher des fonctionnalités selon les attentes pour aboutir à des composants plus efficients.

Etant donnée la discrétion générale d'Apple sur sa stratégie, difficile d'en savoir et de connaître le périmètre du projet ACDC et de sa date de concrétisation, ni même si la firme se les réservera ou les proposera à d'autres entreprises.