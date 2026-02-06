La firme de Cupertino revoit ses plans pour l'un de ses projets les plus attendus dans le domaine du bien-être. Connu en interne sous le nom de Project Mulberry, et anciennement « Quartz », ce service de coaching virtuel devait exploiter les données de l'Apple Watch et de l'iPhone pour fournir des recommandations personnalisées sur le sommeil, la nutrition et l'activité physique. Cependant, l'initiative a été largement démantelée ces dernières semaines, marquant un pivot important dans la stratégie de l'entreprise.

Pourquoi un tel changement de cap pour ce projet ?

Ce revirement stratégique s'explique par deux facteurs principaux : une concurrence féroce et une réorganisation interne. Sous l'impulsion de son nouveau superviseur, Eddy Cue, le vice-président senior des services, une réévaluation a mis en lumière que le service intégré n'était pas assez compétitif. Des applications tierces, développées par des sociétés comme Oura Health Oy et Whoop, proposent déjà des fonctionnalités jugées « plus convaincantes et utiles » sur iPhone.

Ce constat a conduit la direction d'Apple à reconsidérer l'approche « tout-en-un ». La pression s'est également accrue avec l'arrivée de nouveaux acteurs comme OpenAI et son service ChatGPT Health, capable d'analyser des métriques de bien-être et de fournir des retours personnalisés, élevant encore le niveau d'exigence du marché.

Apple has scaled back its ambitious Project Mulberry the long-rumored AI-powered virtual health coach



En quoi consistait le projet Mulberry à l'origine ?

L'ambition initiale de Mulberry était de créer un écosystème de bien-être complet, potentiellement commercialisé via un abonnement payant, à l'image d'Apple Fitness+. Le service aurait combiné les données collectées par les capteurs des appareils Apple avec des questionnaires et même des rapports de laboratoire externes pour générer des conseils proactifs. L'objectif était de couvrir des domaines aussi variés que la physiothérapie, la santé mentale et la cardiologie.

Pour soutenir cette vision, la firme avait même ouvert un studio dédié à Oakland, en Californie, afin de produire des contenus vidéo avec des spécialistes. Ces vidéos devaient être présentées par l'IA en complément de ses recommandations, par exemple lors de la détection de tendances inhabituelles dans la fréquence cardiaque d'un utilisateur. Le projet, autrefois décrit comme une « priorité absolue », était en développement depuis plusieurs années et initialement pressenti pour une sortie avec iOS 26 ou iOS 27.

Quelle est la nouvelle stratégie d'Apple pour la santé connectée ?

Plutôt que d'annuler complètement le projet, Apple a opté pour une approche plus pragmatique et incrémentale. Au lieu d'un grand service par abonnement, l'entreprise prévoit de lancer progressivement des fonctionnalités individuelles. Cette nouvelle stratégie permet non seulement de commercialiser des innovations plus rapidement, mais aussi d'éviter les lourds processus de validation réglementaire, comme ceux de la FDA (Food and Drug Administration) aux États-Unis.

Parmi les fonctionnalités qui pourraient voir le jour, on trouve un outil d'analyse de la posture de marche et de la forme physique via la caméra de l'iPhone, ainsi qu'un système de gestion de l'alimentation et de la nutrition. L'intégration avec Apple Fitness+ est également à l'étude. En parallèle, Apple continue de développer un chatbot basé sur une technologie interne, « World Knowledge Answers », pour répondre aux questions liées au bien-être. Ce changement de plan ne signifie donc pas l'abandon de ses ambitions dans la santé, mais plutôt une restructuration profonde pour fournir des outils plus concrets à long terme.