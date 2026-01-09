Disponible depuis près de quatre mois, la mise à jour majeure aurait dû logiquement s'imposer sur la majorité des terminaux compatibles. Pourtant, les premiers chiffres publiés par la société d'analyse Statcounter dessinent un tableau bien différent. Loin de s'être rués sur cette nouvelle version, les possesseurs de smartphones Apple sembleraient massivement préférer la stabilité d'iOS 18, qui domine encore très largement le parc installé.

Quels sont les chiffres qui sèment le doute ?

Les données de Statcounter, une référence dans l'analyse de l'usage des systèmes d'exploitation sur le web, sont sans appel. En janvier 2026, iOS 26, toutes versions confondues (26.0, 26.1 et 26.2), ne serait présent que sur 16,3 % des iPhone.

iOS 18

En face, iOS 18 fait plus que de la résistance, puisqu'il représente encore près de 64,6 % du total, avec une version 18.7 particulièrement plébiscitée (33,83 %). Un tel écart, plusieurs mois après la sortie d'une nouvelle mouture, est inhabituel et contraste fortement avec les lancements des années précédentes où les nouvelles versions dépassaient les 50 % d'adoption dans le même laps de temps.

Pourquoi une telle divergence dans les données ?

Le tableau n'est cependant pas si simple. Une autre source, TelemetryDeck, vient contredire frontalement ces résultats. Selon leurs mesures, iOS 26 aurait au contraire été adopté par environ 60 % des utilisateurs, un chiffre bien plus conforme aux habitudes d'Apple.

Cette différence massive s'explique par la méthodologie employée. Statcounter base ses analyses sur les impressions web (les systèmes détectés lors de la visite de sites), tandis que TelemetryDeck collecte ses informations directement depuis les applications qui intègrent son kit de développement (SDK). Cette seconde méthode est souvent jugée plus proche de la réalité de l'écosystème applicatif.

iOS 18

Quelles raisons pourraient expliquer cette potentielle frilosité ?

Si l'on s'en tient à l'hypothèse d'une adoption lente, plusieurs facteurs pourraient l'expliquer. Le nouveau langage de design « Liquid Glass », bien que moderne, a pu dérouter certains utilisateurs par des problèmes de lisibilité.

D'autres pistes incluent une certaine lassitude face à l'enchaînement rapide des mises à jour, des craintes concernant un impact négatif sur l'autonomie de la batterie, ou encore le fait qu'Apple ait tardé à recommander activement la mise à jour dans les réglages. En l'absence de chiffres officiels de la part de la firme, qui n'a pas encore communiqué sur le sujet, le doute subsiste.