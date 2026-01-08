OpenAI dévoile ChatGPT Santé, une nouvelle fonctionnalité pour transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs informations médicales. Chaque semaine, plus de 230 millions de personnes dans le monde poseraient déjà des questions à ChatGPT sur la santé et le bien-être.

Comment fonctionne ChatGPT Santé ?

L'outil se présente comme un espace distinct et isolé au sein de ChatGPT. Les utilisateurs peuvent y connecter leurs dossiers médicaux, ainsi que des applications de bien-être telles que Apple Health, MyFitnessPal, ou Peloton. L'objectif est de centraliser des informations souvent dispersées pour offrir une vision d'ensemble.

Grâce à ces connexions, ChatGPT Santé peut aider à " comprendre vos résultats d’analyses récents, à préparer des rendez-vous médicaux " ou encore à analyser des données de suivi comme le sommeil ou l'activité physique.

Pour l'intégration des dossiers médicaux uniquement disponible aux États-Unis et pour les utilisateurs majeurs, OpenAI s'est associé à b.well, un réseau spécialisé dans les données de santé.

L'accès est pour l'instant limité à une liste d'attente, avec un déploiement progressif prévu sur le Web et iOS, puis ultérieurement sur Android.

Quelles sont les garanties en matière de sécurité et de confidentialité ?

La sensibilité des données médicales est évidemment au cœur des préoccupations. OpenAI indique que ChatGPT Santé fonctionne comme un espace à part doté de protections renforcées pour les données sensibles.

Les conversations menées dans cet onglet sont chiffrées et ne sont pas utilisées pour l'entraînement des modèles de fondation de l'entreprise. Si un utilisateur aborde un sujet de santé dans une conversation classique, ChatGPT proposera de basculer vers l'espace Santé pour bénéficier des protections supplémentaires.

OpenAI insiste sur le fait que l'outil est conçu pour " aider les personnes à jouer un rôle plus actif dans la compréhension et la gestion de leur santé et de leur bien-être ", mais n'a pas vocation à établir un diagnostic ou à proposer un traitement.

Un assistant santé sous haute surveillance

Le recours à une IA pour des conseils de santé soulève des questions légitimes. Les modèles de langage sont connus pour leur tendance à halluciner, en générant des informations incorrectes, bien que plausibles en apparence.

" ChatGPT Santé a été développé en étroite collaboration avec des médecins du monde entier afin de fournir des informations de santé claires et utiles ", assure néanmoins OpenAI.

Avec un sujet aussi sensible, les débuts de ChatGPT Santé seront scrutés de près. La liste d'attente s'adresse aux utilisateurs des forfaits Free, Go, Plus et Pro, à l'exception de l'Espace économique européen, la Suisse et le Royaume-Uni.