.La hache de guerre est déterrée. Dans une nouvelle publicité longue de huit minutes, Apple a décidé de raviver la flamme de sa rivalité historique avec Microsoft en s'attaquant frontalement au plus grand symbole de la faillite informatique : le fameux "Blue Screen of Death" (BSOD), l'écran bleu de la mort.

La vidéo, dernier épisode de la série "The Underdogs", met en scène une équipe de professionnels dont les Mac restent imperturbables au milieu d'un salon technologique entièrement paralysé par des PC en panne. Un tacle direct et assumé.

Pourquoi cette publicité est-elle si virulente ?

La réponse est simple : la publicité ne sort pas de nulle part, elle s'inspire très directement de l'un des pires cauchemars vécus récemment par l'écosystème Windows. Le scénario fait en effet une référence à peine voilée à la panne mondiale provoquée par l'antivirus CrowdStrike en juillet 2024. Une mise à jour défectueuse avait alors paralysé des millions de machines à travers le monde, affectant des compagnies aériennes, des banques et des chaînes de télévision.





La publicité va jusqu'à faire intervenir un expert en informatique qui explique la cause de la panne : un logiciel tiers ayant un accès trop profond au noyau du système d'exploitation, une critique directe de l'architecture de Windows.

Quelle est la stratégie d'Apple derrière cette attaque ?

Avec cette publicité, Apple ne se contente pas de se moquer ; il réactive un axe marketing historique, celui de la sécurité et de la stabilité, popularisé par les célèbres campagnes "Get a Mac" des années 2000. Le message est martelé sans détour par le technicien dans la vidéo : "C'est un problème de PC, vos Mac sont en sécurité".





Profitant d'une véritable crise qui a sérieusement affecté la réputation de fiabilité du monde PC, Apple tente de persuader les professionnels que son écosystème clos assure une tranquillité d'esprit. C'est un argument de taille dans un contexte où même une petite défaillance peut entraîner des répercussions économiques catastrophiques.

Est-ce que cette critique est réellement fondée ?

Si le tacle est rude, cela signifie-t-il pour autant qu'il soit entièrement équitable envers Microsoft ? La situation est plus complexe qu'elle n'y paraît. L'événement de 2024 a effectivement été provoqué par un logiciel externe (CrowdStrike), et non pas du fait d'une vulnérabilité intrinsèque à Windows. Par ailleurs, Microsoft a instauré des dispositions visant à limiter l'accès des antivirus au noyau du système, dans le but d'empêcher la récurrence d'une telle situation.





Il est également important de noter que les fameux BSOD sont devenus nettement moins fréquents sur les versions récentes de Windows. En adoptant cette approche, Apple fait appel à une caricature efficace et à un événement hors du commun pour cibler un point sensible, bien que cela ne corresponde pas forcément à l'expérience quotidienne de milliards d'utilisateurs de PC.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le « Blue Screen of Death » (BSOD) ?

L'Écran Bleu de la Mort est l'écran d'erreur mortel que montre le système d'exploitation Microsoft Windows lorsqu'il est confronté à un problème grave qu'il ne peut résoudre. Cela signifie une interruption totale du système afin d'empêcher tout préjudice matériel et logiciel.

Que représente le cas CrowdStrike ?

Le 19 juillet 2024, une mise à jour défectueuse de l'antivirus Falcon de CrowdStrike a entraîné une panne informatique à l'échelle mondiale, affectant des millions d'ordinateurs tournant sous Windows. L'incident a causé une interruption de plusieurs heures dans de nombreuses entreprises et services gouvernementaux.

Les Mac ne se bloquent-ils jamais ?

Oui, les Mac peuvent également rencontrer des plantages. Sur macOS, l'analogue du BSOD est le « Kernel Panic », un écran gris ou noir qui suggère à l'utilisateur de redémarrer son ordinateur. Toutefois, grâce à une intégration matérielle et logicielle extrêmement avancée, le système d'Apple est généralement considéré comme plus stable et moins exposé à ce genre d'erreurs critiques.