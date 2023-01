La réalité augmentée a déjà fait ses premiers pas dans les iPhone et les tablettes tactiles iPad, témoignant de l'intérêt d'Apple pour cet aspect qui ajouter de précieuses informations contextuelles au monde réel et lier plus étroitement les services des écosystèmes iOS, iPadOS, macOS...

La firme devrait faire un premier pas plus concret en ce sens en présentant dès ce printemps 2023 un casque de réalité mixte Reality Pro. Ambitieux dans ses caractéristiques en intégrant l'équivalent d'une puce Apple M2 et attendu à un tarif élevé autour de 3000 dollars, il sera accompagné d'une nouvelle plateforme xrOS qui sera déployée plus largement par la suite.

S'il devrait se présenter comme un grand masque de ski, Apple aurait dans ses projets la conception de lunettes de réalité augmentée beaucoup plus légères et discrètes mais qui ne seraient lancées que dans plusieurs années.

Les lunettes AR abandonnées pour un projet plus proche

Selon l'agence Bloomberg, la firme californienne aurait toutefois mis en pause ce projet face à des difficultés techniques difficilement surmontables. L'expérience utilisateur ne serait pas à la hauteur des attentes et Apple préférerait stopper le projet plutôt que de se lancer dans un produit bancal.

Ebauche du casque Reality Pro

En revanche, l'autre rumeur du développement d'un casque de réalité mixte moins onéreux que le Reality Pro serait devenue la nouvelle priorité à concrétiser d'ici 2024 ou début 2025.

Ce modèle utiliserait des composants se rapprochant de ceux de l'iPhone plutôt que du Mac et aurait un prix proche de celui de la gamme de smartphones, soit vers 1000 dollars.

Une gamme en préparation

On se souvient qu'Apple a déposé plusieurs noms de marque, dont Reality Pro et Reality One, ce dernier pouvant être la dénomination de ce second casque de réalité virtuelle et augmentée.

La firme avait aussi déposé le terme Reality Processor qui pourrait correspondre à la puce dédiée pour faire fonctionner ce casque low cost. On pourrait donc en apprendre plus sur la stratégie d'Apple autour de la réalité virtuelle / augmentée dans les prochains mois.

L'événement développeurs WWDC 2023 du mois de juin sera peut-être l'occasion de découvrir plus en profondeur xrOS qui s'ajoutera aux nombreuses plateformes déjà employées pour ses différents produits (iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS...).

Le lancement d'une gamme de casques de réalité augmentée / virtuelle serait le dernier grand projet supervisé par Tim Cook, dirigeant d'Apple, avant de se mettre en retrait des fonctions exécutives et de laisser la place à un successeur.