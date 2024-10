La mode des bagues connectées perdure malgré un marché qui reste surtout de niche pour le moment. Il reste à voir si l'arrivée de Samsung sur ce segment avec sa Galaxy Ring pourra en faire un objet incontournable.

Un autre acteur, véritable faiseur de segment, est attendu : Apple, dont il se murmure depuis plusieurs mois que la firme pourrait lancer sa propre bague connectée Apple Ring (dénomination officieuse).

Il faut dire que de multiples brevets obtenus ces dernières années prouvent que l'entreprise y réfléchit, à défaut de savoir si elle se lancera vraiment dans l'aventure. Pour Mark Gurman, de Bloomberg, la réponse serait plutôt négative et le projet aurait été abandonné.

La bague connectée, une fausse bonne idée

Une bague connectée n'offrirait pas assez de facteur différenciant dans ses fonctionnalités et son approche par rapport aux montres connectées Apple Watch et il serait donc difficile de lui trouver des arguments commerciaux pour en faire un produit désirable.

Galaxy Ring, un temps d'avance pour Samsung mais cela sera-t-il suffisant ?

Même si les bagues connectées peuvent apporter un suivi de santé plus précis que les montres portées au poignet, le segment ne serait pas vu comme très porteur et Apple préférerait miser sur l'Apple Watch qui constitue déjà un véritable hub de santé et qui est déjà bien installée sur le marché, faisant d'Apple le leader du secteur.

Cette vision est cependant contredite par certains analystes dont Ben Wood, du cabinet d'études CCS Insight, qui affirme pour sa part qu'Apple reste décidée à lancer une bague connectée d'ici 2026.

Et pourtant, une Apple Ring ferait sens

L'analyste met en avant la volonté de Tim Cook, CEO d'Apple, de faire de la santé l'un des piliers de croissance de l'enreprise, au point de s'impliquer directement dans le développement des produits.

Les gadgets existants d'Apple comme les AirPods se dotent peu à peu de capteurs de suivi de santé et une bague connectée pourrait étoffer son offre tout en poursuivant la stratégie de maintien des utilisateurs dans ses écosystèmes.

Pour Ben Wood, les nombreuses boutiques Apple Store dans le monde peuvent tout à fait servir d'écrin pour une Apple Ring portée par un effort sur le style (comme l'avait déjà tenté la firme avec l'Apple Watch en se rapprochant du monde de la mode à ses débuts en proposant des bracelets spéciaux) quand Samsung, et la plupart des fabricants de bagues connectées, doit composer avec les grandes enseignes et rester dans un registre surtout technique.

Il y a donc du pour et du contre dans le projet de développement d'une bague connectée chez Apple. D'un côté, le risque de doublon avec les fonctionnalités de l'Apple Watch et un marché qui reste de niche.

De l'autre, un nouveau gadget potentiel pour un suivi de santé qui prolongerait l'écosystème avec la perspective d'un marché certes encore restreint mais qui pourrait être amené à croître rapidement avec les bons leviers (fonctionnalités avancées, précision du suivi, objet de mode...). Faites vos jeux !