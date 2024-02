La présentation des smartphones Galaxy S24 a permis à Samsung de signaler très brièvement son entrée sur un nouveau segment, celui de la bague connectée. Le géant coréen a déjà un certain savoir-faire en matière suivi des données de santé avec ses montres connectées mais la bague peut apporter certains avantages.

Elle autorise notamment des mesures plus précises pour certains paramètres physiologiques par rapport à une détection au poignet et son format compact peut la rendre plus discrète et facile à porter.

Un suivi de santé avancé

Très peu d'informations officielles ont transpiré à propos de la bague connectée Galaxy Ring mais elle devrait proposer un revêtement en titane et de divers capteurs de mesure sur sa face interne.

Le rythme cardiaque, la mesure d'oxymétrie sanguine (SpO2) et le suivi du sommeil devraient constituer le coeur du système de suivi de l'accessoire, toujours en lien avec l'application Samsung Health pour réaliser une synthèse des données.

Le site ET News suggère qu'elle permettra aussi de réaliser des ECG (électrocardiogrammes) partiels pour détecter d'éventuelles arythmies comme le proposent les montres Galaxy Watch.

Multifonctions dans un mini-produit

Une mesure de la pression sanguine serait aussi de la partie et la Galaxy Ring disposerait d'un module NFC pour réaliser directement des paiements sans contact ou interagir avec des accessoires domestiques.

La bague connectée serait toujours au stade de prototype, avec une production de masse prévue durant le printemps. Cela amènerait à un lancement durant le mois de juillet, lors d'un événement Galaxy Unpacked.

Tout ceci semble indiquer une officialisation en même temps que les nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6. De ces premières informations, il semble bien que la bague connectée reproduise l'essentiel des fonctions de suivi de santé des montres connectées, au risque de faire doublon, l'écran en moins, et il reste à voir si ce type de gadget pourra trouver sa place dans l'arsenal des gadgets pouvant accompagner les smartphones.