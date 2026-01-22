D'après Bloomberg, Apple s'apprête à lancer une refonte majeure de Siri pour en faire un chatbot IA. Au nom de code Campos, ce projet serait la nouveauté principale d'iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27.

Quelles seraient les capacités de ce nouveau Siri ?

Propulsé par un modèle personnalisé Gemini de Google, le futur Siri serait une interface conversationnelle capable de comprendre des requêtes complexes en texte ou en voix.

Les utilisateurs seraient par exemple en mesure de lui demander de créer du contenu, de générer des images, de résumer des informations et d'analyser des fichiers.

Pour un avantage sur les chatbots tiers, Campos serait profondément intégré aux applications natives d'Apple comme Mail ou Photos. De quoi retrouver une photo à partir d'une description, l'éditer selon des instructions précises, ou rédiger un e-mail en se basant sur des événements du calendrier.

Quand cette mise à jour sera-t-elle disponible ?

Apple prévoirait de dévoiler officiellement cette transformation de Siri lors de sa conférence annuelle des développeurs WWDC en juin prochain. Le déploiement auprès du grand public interviendrait ensuite en septembre, en même temps que la sortie des systèmes d'exploitation iOS 27, iPadOS 27 et macOS 27.

Cette évolution d'ampleur est à distinguer d'une amélioration plus modeste de Siri prévue pour les prochains mois avec iOS 26.4. La version Campos est susceptible d'être un tournant stratégique pour Apple qui avait initialement exprimé des réserves sur les chatbots IA.

Pourquoi Apple change-t-il de stratégie maintenant ?

Ce revirement s'explique par la pression concurrentielle intense. Alors que des rivaux tels que Samsung ont déjà intégré des IA conversationnelles dans leurs appareils, Apple ne pouvait plus se permettre de rester à la traîne.

La montée en puissance d'OpenAI, qui développe du matériel avec l'ancien designer d'Apple, Jony Ive, est en outre perçue comme une menace directe.

Le partenariat avec Google, pour lequel Apple paierait environ 1 milliard de dollars par an, est une reconnaissance de la nécessité d'agir vite. En s'appuyant sur la technologie Gemini, Apple gagne un temps précieux.