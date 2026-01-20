L'attente autour du projet matériel de Sam Altman commence à se dissiper suite aux déclarations faites en marge du forum économique de Davos. Responsable des affaires mondiales chez OpenAI, Chris Lehane a indiqué que l'entreprise est en bonne voie pour dévoiler son tout premier dispositif au cours de la deuxième moitié de l'année 2026.

Quand peut-on espérer une commercialisation effective ?

Si la présentation officielle semble calée pour la fin de cette année, la disponibilité réelle reste encore incertaine.

Chris Lehane a précisé qu'OpenAI visait une annonce, sans toutefois s'engager formellement sur une mise en vente immédiate. Il a ajouté avec prudence que c'était le scénario le plus probable, tout en nuançant que cela dépendrait évidemment de l'avancée des travaux.

Cette fenêtre de lancement coïncide avec les indices laissés par la société de design de Jony Ive, anciennement connue sous le nom de io. Dans une vidéo promotionnelle diffusée lors de l'acquisition, elle avait déjà laissé entendre qu'elle partagerait le fruit de son travail l'année suivante.

À quoi ressemblera ce mystérieux objet connecté ?

Les détails sont encore rares, mais la philosophie du produit paraît s'orienter vers une rupture avec nos habitudes actuelles.

Sam Altman a souvent évoqué un appareil plus " paisible " que le smartphone, et plusieurs rapports indiquent que des prototypes sans écran sont actuellement en développement.

L'objectif serait de créer une interaction plus naturelle, potentiellement basée sur la voix, ce qui expliquerait pourquoi OpenAI renforce ses modèles audio.