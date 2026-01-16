Face à l'explosion de la demande en puces pour l'intelligence artificielle, le partenariat historique entre Apple et TSMC est mis à rude épreuve.

Nvidia, devenu un client prioritaire, accapare les capacités de production de pointe.

Apple risque de perdre son accès privilégié et doit accepter des hausses de prix. La firme se bat désormais pour sécuriser ses volumes, un changement de contexte qui pourrait impacter le prix des futurs iPhone.

Un partenariat historique sous tension

Pendant plus d'une décennie, le pacte était limpide entre les deux titans. La firme de Cupertino assurait des commandes massives et prévisibles, finançant indirectement la recherche et le développement de son partenaire taïwanais.

En retour, elle bénéficiait d'un accès prioritaire aux nœuds de gravure les plus avancés, lui conférant un avantage technologique décisif pour ses iPhone et ses Mac.

Mais l'évolution du marché des semi-conducteurs, portée par le boom de l'intelligence artificielle, a rebattu les cartes. La demande colossale pour les processeurs graphiques (GPU) a propulsé Nvidia au rang de client incontournable.

Ces puces dédiées à l'IA sont non seulement plus grandes, mais aussi bien plus lucratives à produire pour le fondeur que les processeurs pour smartphones, modifiant ainsi l'équilibre des priorités.

Quelles sont les conséquences concrètes pour Apple ?

La conséquence la plus directe est la perte de son statut prioritaire. Selon plusieurs sources internes, les dirigeants d'Apple ont dû accepter une hausse de prix significative pour leurs futures puces, une concession inimaginable il y a encore quelques années.

L'entreprise doit désormais se battre activement pour réserver ses créneaux de production sur les lignes de fabrication de pointe en 2 nanomètres.

Les analystes estiment que Nvidia est en passe de dépasser officiellement Apple en tant que premier client de TSMC en termes de revenus d'ici 2026. Ce basculement n'est pas qu'un symbole : il confirme que le calcul de haute performance (HPC), au cœur de l'IA, est devenu le principal moteur de l'innovation et des revenus pour l'industrie, reléguant le marché du smartphone au second plan.

Un nouvel équilibre pour l'avenir

Pour répondre à cette demande explosive, TSMC investit massivement dans les technologies de nouvelle génération, comme les architectures A16 et A14. Celles-ci sont d'abord optimisées pour les applications de supercalcul, donnant un avantage initial à des clients comme Nvidia et AMD, dont les besoins sont plus alignés avec ces développements.

Même si la firme à la pomme reste un partenaire indispensable et un gage de stabilité pour le fondeur taïwanais, la dynamique a irréversiblement changé. Cette nouvelle pression pourrait contraindre Apple à diversifier sa chaîne d'approvisionnement, en explorant potentiellement des alternatives chez des concurrents comme Intel.

Reste désormais à savoir comment cette reconfiguration des forces impactera le calendrier de sortie et, surtout, le prix final des futurs appareils de la marque.