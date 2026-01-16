La gamme « e » d'Apple s'est imposée comme le point d'entrée dans l'écosystème iOS, en capitalisant sur une formule bien rodée : réutiliser des designs et des composants éprouvés pour maîtriser les coûts.

L'iPhone 16e actuel est ainsi basé sur l'architecture de l'iPhone 14, arborant encore la fameuse encoche qui a marqué une génération de smartphones. L'évolution la plus logique pour son successeur était donc de s'inspirer de la génération suivante, celle des iPhone 15, qui a généralisé la Dynamic Island sur l'ensemble de ses modèles non-Pro.

Un design unifié, une technologie d'affichage en retrait

Selon les informations qui circulent, la principale nouveauté visible de ce modèle serait l'abandon de l'encoche au profit de la Dynamic Island.

Cette zone interactive, qui héberge la caméra frontale et les capteurs Face ID, permettrait à Apple d'unifier l'esthétique de toute sa gamme de smartphones, offrant une expérience visuelle plus cohérente même sur son appareil le plus accessible.

iPhone 16e

Malgré cette modernisation de façade, le cœur de l'affichage resterait inchangé. Il s'agirait toujours d'une dalle OLED LTPS de 6,1 pouces, dont le taux de rafraîchissement plafonnerait à un décevant 60 Hz.

Cette concession technique majeure signifie que les utilisateurs devront se passer de la technologie ProMotion et de sa fluidité à 120 Hz, ainsi que de l'affichage permanent Always-On, des fonctionnalités désormais standards sur les modèles plus onéreux.

Sous le capot : une puce A19 et des améliorations ciblées

Sous le capot, l'iPhone 17e devrait bénéficier d'une mise à jour de son processeur en intégrant la puce Apple A19, la même que celle qui équiperait les iPhone 17 standards.

Ce changement promet un gain de performance notable d'environ 5 à 10 % par rapport à la puce A18 de l'iPhone 16e. Certaines sources évoquent la possibilité d'une version légèrement bridée de la puce, mais dont les performances resteraient comparables à celles de l'A17 Pro.

D'autres rumeurs suggèrent l'arrivée de la recharge sans fil MagSafe, une absence remarquée sur le modèle précédent. Pour le reste, Apple semble jouer la carte de la continuité avec des améliorations ciblées pour limiter les coûts.

L'appareil conserverait ainsi une caméra frontale de 12 Mpx, le système Face ID et un capteur photo principal de 48 Mpx à l'arrière, mais pourrait se contenter d'un modem C1 ou C1X plus ancien.

Quel positionnement et quel calendrier pour ce nouvel iPhone ?

Le prix de départ devrait rester fixé à 599 dollars, un tarif stratégique pour la firme de Cupertino. Pour rendre l'offre plus attractive, une rumeur persistante fait état d'une possible augmentation du stockage de base, qui pourrait passer à 256 Go.

Ce serait un compromis calculé pour compenser l'absence d'un écran plus performant et séduire une clientèle sensible au rapport qualité-prix.

Concernant le calendrier, Apple pourrait suivre le même schéma que pour l'iPhone 16e, avec une annonce dès le mois de février ou plus tard au cours du printemps 2026.

La question en suspens reste de savoir si les consommateurs accepteront de sacrifier la fluidité de l'écran sur l'autel d'un design plus moderne. Tout dépendra de l'équation économique finale proposée par Apple et de l'accueil du marché face à cette évolution en demi-teinte.