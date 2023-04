C'est un partenariat qui est présenté comme historique et unique au monde. Les groupes Canal+ et Apple ont signé un accord pluriannuel qui s'articule autour de l'intégration du service de streaming Apple TV+ dans toutes les offres comprenant la chaîne Canal+.

À partir du 20 avril prochain, l'ensemble des contenus d'Apple TV+ sera proposé aux abonnés Canal+. Une telle intégration sera de la partie pour les nouveaux abonnés Canal+ au moment d'une souscription.

L'accès aux contenus d'Apple TV+ se fera directement par le biais de l'application myCanal, ainsi que dans " l'univers Canal+ des décodeurs des partenaires et des décodeurs Canal+. " Ce sera en outre un accès sans surcoût.

Une audience en plus pour les contenus Apple TV+

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, le groupe Canal+ diffusera aussi directement sur sa chaîne Canal+ des séries Apple Originals. À noter par contre qu'une consultation d'Apple TV+ sur l'application d'Apple nécessitera toujours un abonnement souscrit auprès du groupe de Cupertino. Il est à 6,99 € par mois.

Les termes financiers de l'accord entre Canal+ et Apple n'ont pas été divulgués. Apple TV+ ne va pas gagner de nouveaux abonnés, mais la visibilité de ses films et séries va connaître un coup d'accélérateur, notamment au-delà de l'écosystème Apple.

Selon des chiffres du moteur de recherche JustWatch pour des films et séries en streaming, la part de marché d'Apple TV+ en France était de 3 % fin 2022 et de 7 % pour Canal+. Le leader était Netflix avec 28 %, devant Prime Video d'Amazon (26%) et Disney+ (18 %).

Canal+ en super agrégateur

" Avec ce partenariat historique, nous consolidons à la fois notre métier d'agrégateur, via la distribution d'Apple TV+, et notre métier d'éditeur, avec la diffusion de séries Apple Originals sur notre chaîne Canal+, pour le plus grand plaisir de nos abonnés ", commente Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal+.

Rappelons qu'en matière de distribution, l'offre de contenus du groupe Canal+ comprenait déjà Netflix, Disney+, OCS et plus récemment Paramount+. La gratuité (sans surcoût) pour le cas des contenus d'Apple TV+ est cependant marquante.

Dans un premier temps, le partenariat stratégique entre Canal+ et Apple pour Apple TV+ concerne la France, mais aussi la Suisse. Il sera ultérieurement étendu à la République tchèque et à la Slovaquie.