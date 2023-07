On ne sait pas encore si le casque de réalité mixte Vision Pro assurera les revenus des prochaines années chez Apple mais la dynamique positive de ces derniers trimestres se traduit par un nouveau record époustouflant de la part de la firme à la pomme.

Après avoir atteint 1000 milliards de dollars de valorisation puis être passée la première à 2000 milliards en 2020, la progression continue de son cours en Bourse à plus de 190 dollars l'action lui a permis de franchir le seuil des 3000 milliards de dollars de capitalisation ce vendredi 30 juin.

Elle l'avait déjà fait pendant un cours moment en janvier 2022 mais n'avait pas maintenu cette valorisation lors de la reprise des cours et c'est donc un nouveau galop d'essai pour s'y maintenir cette fois à la faveur des fortes attentes des investisseurs.

Confiance des investisseurs sur le long terme

Le site CNBC note que cette confiance n'est pas érodée par la perspective de revenus en baisse pour le trimestre en cours, toujours difficile à négocier avant l'arrivée de nouveaux iPhone.

Rendu supposé de l'iPhone 15 avec Dynamic Island

Si la firme se ménage une nouvelle opportunité avec son casque de réalité mixte, il ne s'agit encore que de lancer une tendance avec un produit à 3500 dollars qui ne pourra intéresser qu'un petit nombre de personnes (les observateurs s'attendent à un volume de 1 million d'unités environ la première année), même si un casque plus abordable semble être en préparation et donnera peut-être le coup d'envoi d'une adoption plus massive.

Le potentiel d'Apple est ailleurs et notamment dans son écosystème de produits et de services sans cesse consolidés. Là où certains voient la firme en défaut de croissance, les analystes interrogés par CNBC estiment au contraire qu'Apple va profiter d'un cycle de croissance sur les 12 à 18 prochains mois.

Il y a encore du potentiel chez les acheteurs d'iPhone

Ils suggèrent que le marché a sous-estimé le potentiel du marché du renouvellement à la faveur du lancement de la gamme iPhone 14, avec un effet qui pourrait se poursuivre avec l'iPhone 15 attendu en septembre alors qu'un quart de la base d'utilisateurs d'iPhone n'a pas acheté de nouveau modèle depuis 4 ans.

L'iPhone 15 (et surtout l'iPhone 15 Pro encore plus lucratif) sera-t-il un nouveau déclencheur pour se rééquiper parmi les fidèles de la marque ? Les estimations fortes de production des nouveaux modèles sur la fin d'année laissent entendre que la firme s'y attend effectivement.

La stratégie d'accentuation des qualités des versions Pro a très bien fonctionné jusque là, permettant de renforcer les ventes des iPhone apportant les plus fortes marges, malgré des tarifs qui dépassent désormais allègrement les 1000 euros.

Mais il faut compter aussi avec la stratégie Apple Silicon et la transformation des produits électroniques de la firme pour s'accorder à l'architecture ARM et que la forte cohésion existant toujours entre le matériel et le logiciel / les services au sein de l'univers de la firme.