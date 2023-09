C'était l'une des grandes annonces de l'événement WWDC 2023 en juin dernier : Apple a annoncé un premier casque de réalité virtuelle et augmentée Vision Pro qui veut révolutionner l'usage des univers numériques et mieux les fondre dans l'environnement physique.

Il s'agit sans doute du dernier grand projet piloté par le CEO Tim Cook avec l'espoir d'être aussi disruptif que l'iPhone en son temps et porteur d'une nouvelle phase de croissance.

Il devra toutefois vaincre les réticences qui ont fait capoter la plupart des projets de la concurrence en proposant une ergonomie attractive, une bibliothèque d'applications riche et un tarif accessible.

Un Vision Lite après le Vision Pro ? Pas si sûr

Le Vision Pro, en tant que première génération d'un gadget appelé à évoluer et posant les bases d'un écosystème, ne devrait pas être disponible en grande quantités ni être abordable.

Avec un prix de 3500 dollars, il ne peut guère convaincre que les early adopters assoiffés de nouveautés high-tech et les développeurs rêvant de la killer app qui lancera la démocratisation de ce type de produit.

La rumeur du développement d'un casque Apple Vision Lite plus abordable au prix d'un certain nombre de concession s'est donc rapidement répandue avec la possibilité d'un lancement vers 2025 qui marquerait le vrai point de départ du gadget en pouvant toucher le plus grand nombre.

Un démarrage qui s'annonce compliqué

Toutefois, l'analyste Ming-Chi Kuo suggère que le développement de ce casque de réalité mixte moins onéreux aurait été abandonné. Apple serait aux prises avec la difficulté de réduire les coûts du Vision Pro sans compromettre l'expérience utilisateur et n'aurait finalement pas de solution à court terme pour y parvenir.

D'autre part, l'analyste suggère que la production du casque Apple Vision Pro attendu en 2024 sera bien plus basse que la prévision : dans une fourchette de 400 000 à 600 000 unités au lieu du million initialement espéré.

Confrontée à la difficulté de baisser le prix de son gadget, Apple pourrait abandonner la version moins onéreuse de 2025 pour se concentrer sur la conception de la génération suivante.

Un casque Apple Vision Pro 2 pourrait ainsi voir le jour...mais pas avant 2027 au mieux. C'est donc mal parti pour en faire un succès aussi éclatant que l'iPhone et, en tous les cas, cela se fera sur un temps beaucoup plus long.