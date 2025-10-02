D'après une énième indiscrétion de Bloomberg qui ne se rate quasiment jamais sur tout ce qui touche à Apple, le groupe de Cupertino aurait décidé de mettre en pause le projet au nom de code N100, à savoir une version plus légère et au prix plus doux de son casque de réalité mixte Vision Pro.

Avec le risque d'un arrêt définitif, la pause d'Apple pour une proposition plus abordable de son ordinateur spatial permettrait au groupe de concentrer ses ressources sur le développement de lunettes connectées, IA ou autre qualificatif qui sera trouvé.

Deux modèles de lunettes connectées pour Apple

Apple planche sur au moins deux types de lunettes. Au nom de code N50, le premier modèle serait une paire sans écran, conçue pour fonctionner en tandem avec un iPhone. De telles lunettes pourraient être dévoilées dès l'année prochaine, pour une sortie en 2027.

Parallèlement, Apple mettrait les bouchées doubles sur le développement d'une version avec écran, initialement prévue pour 2028, afin de concurrencer directement les Meta Ray-Ban Display. Ces lunettes s'appuieraient sur l'interaction vocale et l'IA générative où Apple cherche à rattraper un certain retard.

Un changement de stratégie contraint ?

Le lancement du Vision Pro à partir de 3 999 € n'a probablement pas généré l'engouement espéré par Apple, même s'il est difficile d'avoir le sentiment du groupe. Reste que l'appareil souffre d'un manque de contenu et d'applications grand public.

Pendant ce temps, Meta a trouvé un succès presque inattendu avec ses lunettes Ray-Ban Meta. De quoi peut-être faire prendre conscience à Apple de certaines limites actuelles du marché et ne pas vouloir laisser à Meta un champ trop libre.

Quel avenir pour le Vision Pro ?

La pause du projet N100 ne signifie pas la mort de l'onéreux Vision Pro qui s'adresse pour le moment à un marché de niche.

Une mise à jour mineure du modèle actuel, intégrant une puce plus rapide, serait toujours prévue pour la fin de cette année, comme le suggèrent des documents de la FCC.

Par ailleurs, si Apple n'abandonne pas totalement l'idée d'une version plus légère et moins chère à long terme, c'est en tout cas un projet qui semble désormais être relégué au second plan.