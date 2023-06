En début de semaine, Apple a dévoilé un casque de réalité augmentée et virtuelle (ou réalité mixte) qui n'est pas présenté en tant que tel. Selon le groupe de Cupertino, le Vision Pro est un ordinateur spatial qui ouvre l'ère de l'informatique spatiale avec visionOS. Une manière habile d'éviter une trop forte connotation et de se distinguer de la concurrence.

Pour Mark Zuckerberg, c'est bel et bien un casque qu'Apple a finalement annoncé. Quelques jours à peine avant cette annonce, le patron et fondateur de Meta avait tenté de prendre les devants en présentant par surprise le casque Meta Quest 3 de réalité virtuelle et mixte.

S'il n'a évidemment pas encore testé le Vision Pro d'Apple, Mark Zuckerberg a donné un premier avis à son sujet et pour les orientations prises par le concurrent de Meta. Rapporté par The Verge, cet avis a été partagé dans le cadre d'une réunion d'entreprise à Menlo Park avec les employés de Meta.

Pas de solution magique avec un produit onéreux

L'Apple Vision Pro constitue une menace majeure pour le groupe Meta et sa vision du métavers, d'autant que le Meta Quest Pro est largement perçu comme un échec. Dès lors, il ne pouvait en être autrement, Mark Zuckerberg tacle l'Apple Vision Pro devant ses effectifs qu'il tente de rassurer.

" D'après ce que j'ai vu initialement, je dirais que la bonne nouvelle est qu'il n'y a aucune sorte de solution magique qu'ils ont aux contraintes des lois de la physique que nos équipes n'ont pas déjà explorées et auxquelles elles n'ont pas encore pensé. "

Dans son avis (préliminaire), Mark Zuckerberg n'élude forcément pas la question du prix avec l'Apple Vision Pro qui sera commercialisé début 2024 aux États-Unis à partir de 3 499 dollars, alors que le Quest 3 sera lancé l'automne prochain à partir de 499,99 dollars (569,99 € en France).

" Nous innovons pour faire en sorte que nos produits soient aussi accessibles et abordables que possible pour tout le monde, et c'est un élément essentiel de notre activité ", souligne Mark Zuckerberg qui met en avant la différence des valeurs et de la vision des deux entreprises.

L'Apple Vision Pro " coûte sept fois plus cher et nécessite tellement d'énergie qu'il faut une batterie et un câble pour l'utiliser. Ils ont fait ce compromis de design et cela peut avoir du sens pour les cas qu'ils visent. " En sachant que Tim Cook, le patron d'Apple, a défendu un appareil coûteux à produire et hautement technologique qu'il estime être une bonne affaire.

Un métavers qui serait plus social

Surtout, le patron de Meta pointe du doigt une véritable différence d'approche et de philosophie. " Notre vision du métavers et de la présence est fondamentalement sociale. Il s'agit de permettre aux personnes d'interagir d'une nouvelle manière et de se sentir plus proches d'une nouvelle manière. Notre appareil permet également d'être actif et de faire des choses. En revanche, toutes les démos présentées (ndlr : avec l'Apple Vision Pro) ont montré une personne assise seule sur un canapé. Je veux dire que cela pourrait être la vision de l'avenir de l'informatique, mais ce n'est pas celle que je veux. "

L'avis de Mark Zuckerberg est teinté de mauvaise foi manifestement assumée, mais sans doute nécessaire afin de galvaniser les troupes. Il passe par exemple sous silence les efforts d'ingénierie déployés par Apple, y compris pour l'interaction sociale avec le Vision Pro via notamment EyeSight pour ne pas isoler le porteur de l'appareil et avec la création d'un avatar réaliste. Trop flippant au final ?

Attention à la réponse d'Apple dans son possible dénigrement du Meta Quest 3 et du métavers, après déjà quelques piques pour ce dernier. Une telle réponse ne viendra peut-être pas si Apple est suffisamment confiant en son produit qui reste un vrai pari sur le long terme.

La transition entre la réalité augmentée et un environnement en immersion paraît en tout cas plutôt séduisante, sauf si le port d'un " casque " s'avère être un trop gros obstacle à une adhésion de grande ampleur.

Aussi voulu révolutionnaire, le casque HoloLens de Microsoft a échoué à s'imposer dans la réalité mixte en raison de promesses non tenues, et le groupe de Redmond ne parle désormais quasiment plus que d'IA générative. La clé de la réussite pour l'Apple Vision Pro sera sans doute du côté des développeurs.