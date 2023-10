Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro sera disponible début 2024 aux États-Unis à un prix de 3 499 dollars. Son arrivée sera par contre plus tardive en France. Le prix du premier " ordinateur spatial " d'Apple a évidemment beaucoup fait réagir.

Ce prix est incompatible avec celui d'un appareil grand public et au-delà d'un marché de niche. Ce n'est du reste pas pour rien si Meta s'engouffre dans la brèche en positionnant le Quest 3 tel le porte-étendard de la réalité mixte pour le grand public.

Le groupe de Cupertino plancherait néanmoins sur le développement d'un modèle moins cher de l'Apple Vision Pro. D'après Mark Gurman de Bloomberg, Apple a discuté en interne d'un prix allant de 1 500 à 2 500 dollars. Ce qui ne sera pas pour autant abordable.

Sans EyeSight pour la connexion avec l'entourage

Pour diminuer la douloureuse, d'inévitables sacrifices sont de la partie. Le plus gros d'entre eux serait la suppression de la fonctionnalité EyeSight. Elle a été vantée par Apple comme une " innovation extraordinaire " et un moyen d'éviter l'isolement vis-à-vis d'autres personnes.

Lorsqu'une personne s'approche d'une personne portant l'Apple Vision Pro, EyeSight projette les yeux de cette dernière sur un écran OLED orienté vers l'extérieur et permet de voir la personne qui s'approche. Pour Apple, il s'agit de donner l'impression d'être transparent.

" Quand un utilisateur est immergé dans un environnement ou utilise une application, EyeSight donne des indications visuelles aux autres pour savoir sur quoi l'utilisateur est focalisé. "

Pas d'Apple M2

Hormis l'absence de EyeSight et de toute la chaîne technologique que cela implique, le modèle moins cher de l'Apple Vision Pro serait pourvu d'un nombre plus restreint de caméras et de capteurs, tandis que les deux écrans seraient d'une résolution inférieure (pas de 4K pour chaque œil).

Mark Gurman ajoute qu'il n'embarquerait pas une puce comme l'Apple M2 qui se retrouve sur l'ordinateur Mac, mais un processeur d'iPhone à la place.

Attention néanmoins, l'analyste Ming-Chi Kuo a des doutes sur la sortie effective d'un modèle low-cost de l'Apple Vision Pro.