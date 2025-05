Il y a un peu plus d'un an, en février 2024, l'enthousiasme était palpable pour le lancement de l'Apple Vision Pro, le casque de réalité mixte présenté comme la nouvelle révolution signée Apple. Vendu à un prix de départ de 3500 dollars, il promettait une immersion futuriste. Pourtant, aujourd'hui, de nombreux témoignages de premiers acquéreurs dressent un bilan bien plus mitigé, teinté d'un sentiment de regret persistant. La facture salée n'est pas la seule explication à cette désillusion. Le Wall Street Journal dresse ainsi un bilan morose pour un casque rapidement tombé dans l'oubli.

Le poids des regrets : inconfort et usage limité au quotidien

L'un des griefs majeurs qui revient avec insistance concerne le confort d'utilisation, ou plutôt son absence. Avec un poids oscillant entre 600 et 650 grammes, l'Apple Vision Pro pèse littéralement sur ses utilisateurs. Dustin Fox, un agent immobilier qui s'était précipité pour l'acheter, confie que son casque "accumule la poussière" et qu'il ne l'a utilisé "probablement que quatre fois dans l'année." La raison ? "Il est beaucoup trop lourd," explique-t-il, "je ne peux pas le porter plus de 20 ou 30 minutes sans avoir mal au cou." Un sentiment partagé par Tovia Goldstein, un New-Yorkais de 24 ans, qui espérait profiter de films et séries : "Après 60 minutes, ce n'est plus possible, il faut l'enlever." Il n'aurait d'ailleurs pas touché à son appareil depuis environ quatre mois. À cet inconfort physique s'ajoute la frustration d'un temps de démarrage jugé excessivement long : plusieurs minutes d'attente après avoir connecté la batterie externe sont parfois nécessaires avant de pouvoir accéder à l'écosystème visionOS, ce qui entame sérieusement la spontanéité d'utilisation du casque de réalité mixte.

Un écosystème applicatif qui peine à convaincre et une valeur à la revente en chute libre

Au-delà des contraintes physiques, c'est aussi le manque d'un écosystème d'applications suffisamment riche et pertinent qui alimente la déception. Tovia Goldstein souligne ce point, estimant qu'il n'y a pas encore assez de contenus pour justifier l'investissement et l'inconfort. Cette critique fait écho aux analyses de Ming-Chi Kuo, qui avait prédit que les cas d'usage limités et le manque d'applications constitueraient un frein majeur au succès du Vision Pro, augmentant potentiellement son taux de retour. La situation se complique encore pour ceux qui souhaiteraient se défaire de leur coûteux achat. La demande pour les Vision Pro d'occasion semble faible, et la décote est sévère. Anthony Racaniello, opérateur d'un studio média, a ainsi revendu son casque pour 1900 dollars, accusant une perte de 46% sur son investissement initial. Son commentaire est sans appel : l'appareil ne lui manque pas.

Entre "aperçu du futur" et déception présente : quel avenir pour le Vision Pro ?

L'expérience sociale avec l'Apple Vision Pro n'a pas non plus été à la hauteur des attentes pour certains. Des utilisateurs rapportent avoir subi des regards désapprobateurs ou des moqueries en le portant en public, ou même au bureau. Anshel Sag, un analyste technologique, a cessé de l'utiliser en avion en partie à cause de cela, mais aussi en raison de l'encombrement de sa sacoche de transport officielle, vendue 199 dollars. L'enthousiasme initial, où l'on voyait des "early adopters" arborer fièrement le casque dans les lieux publics, semble largement retombé. Beaucoup, comme Anthony Racaniello, voient dans le Vision Pro "définitivement un aperçu du futur", mais estiment qu'il est "un peu en avance sur son temps". Même des "superfans" d'Apple, comme le YouTuber Yam Olisker qui avait fait le voyage jusqu'à New York pour être parmi les premiers acheteurs, admettent l'utiliser "beaucoup moins qu'attendu", bien qu'il apprécie toujours l'expérience pour regarder des films en 3D, en prenant soin de s'allonger pour pallier le problème de poids. Avec moins de 500 000 unités qui auraient été expédiées (associé à un nombre inconnu de retours, mais qui s'annonce conséquent) et un silence radio de la part d'Apple sur les chiffres de vente ou les futurs développements majeurs, l'avenir à court terme du Vision Pro semble parsemé d'incertitudes, malgré son potentiel technologique indéniable. Il se murmure ainsi que sa production aurait déjà été stoppée afin d'envisager une suite, qui on l'espère, saura répondre aux critiques du premier modèle.