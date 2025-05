C'est un peu le monde à l'envers ! Alors que des rumeurs de hausse de prix pour les iPhone 16 circulent aux États-Unis, en Chine, c'est une toute autre musique qui se joue. Face à une concurrence locale féroce et des ventes qui jouent au yo-yo (plutôt vers le bas, d'ailleurs), Apple et ses partenaires revendeurs sortent l'artillerie lourde : des réductions massives sur les derniers modèles de la marque à la pomme. Une tentative désespérée pour ne pas se faire croquer tout cru ?

Des réductions spectaculaires sur l'iPhone 16 en Chine

Accrochez-vous, car les chiffres donnent le tournis ! Durant le grand festival commercial "618", qui bat son plein jusqu'au 18 juin, les consommateurs chinois peuvent s'offrir des iPhone 16 avec des rabais allant jusqu'à 2 530 yuans, soit l'équivalent de 315 euros ou 351 dollars. Cela correspond à des promotions pouvant atteindre 30% sur des modèles neufs. Par exemple, un iPhone 16 Pro avec 128 Go de stockage, initialement affiché à 7 999 yuans, se retrouve à 5 469 yuans sur des plateformes de e-commerce comme JD.com. Même son de cloche chez Tmall (Alibaba) où des offres similaires fleurissent, souvent grâce à des coupons incluant des subventions gouvernementales. Ce ne sont pas des promos directement appliquées par Apple sur son site, mais plutôt par ces géants de la vente en ligne qui se livrent une guerre des prix acharnée pour séduire des clients de plus en plus regardants sur les dépenses.

Si Apple avait déjà fait consenti quelques efforts au lancement de son iPhone 15 avec des réductions allant de 50 à 100€, la situation se devait d'être ponctuelle pour favoriser le lancement de l'appareil... Mais finalement, la mesure ne suffit pas et Apple se voit contraint de la poursuivre à travers les générations, les modèles et le temps tout en augmentant les remises.

Pourquoi Apple brade ses fleurons sur le marché chinois ?

Alors, pourquoi un tel sacrifice sur les marges, chose plutôt rare chez Apple ? La réponse est simple : la situation est critique en Chine. Le géant américain a vu son chiffre d'affaires y reculer de 2% au premier trimestre, après une chute de 11% fin 2024. Pire encore, en mars, les livraisons de smartphones de marques étrangères (un secteur où Apple est roi) se sont effondrées de près de 50% ! Pendant ce temps, les constructeurs locaux comme Huawei, Xiaomi ou Oppo ne se gênent pas et croquent désormais 92% du marché chinois. Ces promotions visent donc clairement à relancer des ventes poussives. Mais ce n'est pas tout : en baissant les prix, notamment pour passer sous le seuil symbolique des 6 000 yuans, Apple et ses revendeurs permettent aux iPhone 16 de bénéficier de subventions gouvernementales locales, comme celles offertes par la ville de Pékin (jusqu'à 500 yuans), destinées à stimuler la consommation.

Une stratégie habituelle mais intensifiée

Ce n'est pas la première fois qu'Apple utilise l'arme des réductions en Chine. Le festival "618" est d'ailleurs un rendez-vous promotionnel incontournable depuis plusieurs années. La firme de Cupertino avait même déjà proposé des rabais plus modestes (autour de 62 euros) sur son propre site en janvier dernier pour tenter de redonner un coup de fouet aux ventes. Mais cette année, l'ampleur des remises semble indiquer une pression accrue. Alors que les consommateurs chinois sont de plus en plus soucieux de leur budget dans un contexte économique ralenti, Apple n'a d'autre choix que de s'adapter pour essayer de conserver sa place sur ce marché crucial, quitte à écorner temporairement ses confortables marges. Reste à savoir si ces efforts suffiront à inverser la tendance face à la puissance des marques nationales et à reconquérir durablement le cœur (et le portefeuille) des Chinois pour son iPhone 16 et les futurs produits Apple dans un smartphone-game local impitoyable.