Le casque de réalité mixte Apple Vision Pro constitue vraisemblablement le dernier grand projet de l'ère Tim Cook et veut poser les premiers jalons d'une transformation profonde de notre façon d'appréhender l'informatique après les smartphones, tablettes et ordinateurs.

En proposant un affichage modulable devant les yeux, une vraie puissance de calcul embarquée et une batterie pour l'autonomie, le Vision Pro ouvre une ère de l'informatique spatiale qui sera peut-être la nouvelle façon d'interagir avec les systèmes informatiques dans quelques années.

Apple Vision Pro, un avenir de l'informatique

Produit de haute technologie, le casque d'Apple est un produit de haute technologie où tout est à construire. Si le produit lui-même bénéficie de techniques de pointes et exploite les puces Apple M2 et Apple R1 tout en profitant d'une interface spécifique visionOS capable de faire passerelle avec iOS, iPadOS et macOS, il manque encore un vaste catalogue d'applications.

Le coût de la nouveauté, avec les matériaux avancés, le suivi du regard ou encore l'EyeSight qui maintient le contact visuel est également conséquent, ce qui a des conséquences sur le prix du casque, de 3500 dollars à 4000 € selon les marchés.

Apple Vision Pro, un démonstrateur un peu trop précoce

L'Apple Vision Pro est ainsi surtout un démonstrateur à mettre entre les mains des développeurs et des entreprises pour le mettre en valeur par des applications et services en tirant le meilleur parti, plutôt qu'un gadget destiné au grand public, hors early adopters.

Son volume de production limité est aussi un indice à la fois de la complexité de sa fabrication et d'une volonté d'exploration du concept plus que d'une commercialisation franche.

Qui a vraiment envie de porter un masque de ski à 3500 dollars toute la journée ?

Lancé d'abord aux Etats-Unis puis en juin 2024 en Europe (dont la France), le casque Vision Pro faisait déjà l'objet de rumeurs d'une réduction de la sa production à l'automne.

Le passage à la nouvelle année semble marquer la fin de la phase de production et les unités déjà produites serviront à alimenter ce qui reste de demande en 2025. Apple aurait initialement commandé des pièces pour 500 000 à 600 000 unités mais la firme a rapidement revu ses prétentions à la baisse du fait de la demande limitée.

Il reste à voir quelle suite compte donner la firme à la pomme à ce projet. Le développement de la deuxième génération du Vision Pro aurait été mis en pause au profit d'une variante plus abordable en éliminant certaines fonctionnalités comme L'EyeSight mais dotée d'un processeur Apple Mx plus récent.

Les lunettes connectées vont-elles tuer le concept dans l'oeuf ?

Le prix initial de 3500 dollars reste de toute façon un frein qu'il faudra bien réduire d'une façon ou d'une autre. Le casque Apple Vision Pro a permis de découvrir le concept et de préparer le terrain, il reste maintenant à concrétiser cette première approche ou à passer à autre chose car, en face, les projets avancent également.

Le casque Meta Quest 3 et son petit frère le Meta Quest 3S, proposés respectivement à 550 et 330 € pour les fêtes de fin d'année, ont semble-t-il connu un joli succès et constituent une porte d'entrée vers la réalité augmentée et virtuelle.

De leur côté, les lunettes connectées Meta Ray-Ban, légères et alimentées à l'IA, vont donner des idées à d'autres acteurs et peut-être s'enrichir d'une variante avec mini-écran dans les trimestres qui viennent, explorant une autre configuration ne nécessitant déjà plus de porter un encombrant casque sur la tête.