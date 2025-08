On commence avec l'Apple Watch Series 10 GPS 42 mm.

Son écran plus grand offre jusqu’à 30 % de surface d’affichage supplémentaire, tout en conservant un design affiné, plus léger et confortable.

La Watch 10 intègre des fonctionnalités avancées pour le suivi de la santé (ECG, fréquence cardiaque, cycle menstruel, signes vitaux) et la sécurité (détection de chutes, appels d’urgence, partage de position). Pensée pour les sportifs, elle propose un suivi précis de l’entraînement et une compatibilité aquatique. Recharge rapide, résistance renforcée (eau, poussière, chocs) et Siri complètent l’ensemble.

Retrouvez l'Apple Watch Series 10 GPS 42 mm en noir, argent ou or rose à 379 € au lieu de 449 € (prix officiel), soit une remise de 15 % chez Darty.





Et voici quelques autres bonnes affaires à découvrir :

Mini PC ACEMAGIC K1 à 191,37 € avec le code FRCD20 (Ryzen 5 7430U 6 cœurs jusqu'à 4,3 GHz, RAM 16 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 512 Go jusqu'à 4 To, Windows 11 Pro, WiFi 6, BT 5.2, triple affichage 4K)



Et jetez aussi un œil à notre top 3 des promos d'aujourd'hui (Galaxy Watch8 BT, barre de son Samsung HW-S67D et smartphone HONOR 400 Lite), à notre sélection de moniteurs gaming à prix réduit ou encore à notre top 10 des meilleures offres du moment chez Ubaldi (image / son et petit / gros électroménager).