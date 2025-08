On commence avec le MSI G244F E2.

Grâce à sa dalle Rapid IPS en Full HD de 23,8 pouces, il combine une excellente qualité d’image à un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms (GtG), idéal pour les jeux rapides et compétitifs. Les couleurs sont vives et précises, avec une large gamme chromatique qui rend les scènes plus réalistes et les détails plus nets.

Le taux de rafraîchissement élevé de 180Hz, associé à la technologie Adaptive-Sync, assure une fluidité exceptionnelle en éliminant les effets de tearing et de stuttering. Le mode Night Vision, quant à lui, améliore la visibilité dans les scènes sombres en faisant ressortir les détails sans surexposition.

Pensé pour l’immersion, l'écran adopte un design plat à bordures fines et offre également un angle de vision large de 178°, assurant une bonne visibilité quel que soit votre placement. Enfin, pour préserver votre confort visuel, il intègre des technologies anti-scintillement et de réduction de lumière bleue.

Vous pouvez retrouver le MSI G244F E2 à 99,99 € en ce moment sur Cdiscount, soit une remise de 33 % par rapport à son prix officiel de 149,99 €.



On peut également trouver les écrans gaming suivants en promotion sur Amazon :

